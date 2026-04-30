📈 El oro sube 1,7% ante el debilitamiento del dólar estadounidense

- El oro repunta 1,5% apoyado por la debilidad del dólar estadounidense y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
- La zona de 4.440 dólares por onza se perfila como soporte clave, mientras que 4.660 y 4.800 dólares aparecen como resistencias relevantes.
- Un aumento de la volatilidad en los próximos días podría definir si el oro retoma la tendencia bajista o inicia un movimiento hacia niveles superiores a 5.000 dólares por onza.
- El oro repunta 1,5% apoyado por la debilidad del dólar estadounidense y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
- La zona de 4.440 dólares por onza se perfila como soporte clave, mientras que 4.660 y 4.800 dólares aparecen como resistencias relevantes.
- Un aumento de la volatilidad en los próximos días podría definir si el oro retoma la tendencia bajista o inicia un movimiento hacia niveles superiores a 5.000 dólares por onza.
Un dólar estadounidense más débil y menores rendimientos de los bonos del Tesoro están respaldando un repunte en los precios del oro, que intentan romper su reciente racha bajista y volver a situarse de forma sostenible por encima de los 4.600 dólares por onza. Al observar los niveles de retroceso de Fibonacci de la reciente tendencia bajista dominante, la zona de 4.440 dólares parece actuar como un soporte clave, alineado con el retroceso del 23,6% y reforzado por la reciente acción del precio. Al alza, los 4.660 dólares destacan como un nivel de resistencia de corto plazo, donde los precios ya han sido rechazados hoy y que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Un nivel adicional de resistencia se observa en torno a los 4.800 dólares por onza, donde actualmente se ubica la EMA50, línea naranja.
Fuente: xStation5
Si la fase actual del mercado del oro llegara a replicar la anterior, podríamos esperar un aumento de la volatilidad durante los próximos días. Este periodo de mayores oscilaciones de precios probablemente determinaría si la tendencia bajista se reanuda o se revierte, lo que podría abrir el camino para un movimiento por encima de los 5.000 dólares por onza.
Fuente: xStation5
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