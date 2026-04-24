El petróleo cae por debajo de los 100 dólares

Los futuros del crudo Brent (OIL) bajan levemente este viernes tras un fuerte rebote a comienzos de la semana, iniciado el 20 de abril, cuando los precios subieron desde alrededor de 83 dólares hasta casi 101 dólares por barril. Este movimiento se produjo tras el fracaso de la primera fase de negociaciones entre EE.UU. e Irán en Islamabad.

Sin embargo, el mercado ha recibido nuevas señales que apuntan a la continuidad de las conversaciones. Funcionarios estadounidenses negociarían con sus pares iraníes durante el fin de semana, y existen indicios de que las discusiones podrían conducir al menos a un resultado parcial. De lo contrario, difícilmente Steve Witkoff y Jared Kushner viajarían a Pakistán.

La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, señaló que la misión relacionada con Irán ha entrado en una fase diplomática. Se informa que Irán ha iniciado contacto y solicitado una reunión cara a cara. Witkoff y Kushner viajarán a Pakistán el sábado por la mañana para continuar las conversaciones.

Según fuentes de Al Arabiya, continúan las discusiones sobre el estatus del Estrecho de Ormuz y el uranio enriquecido, con intercambio de mensajes entre ambas partes. Por su parte, The New York Times informa que el primer ministro pakistaní, Sharif, se reunirá con Witkoff y Kushner para avanzar en las negociaciones.

Gráfico del petróleo (OIL, H1)

Los precios del Brent cayeron recientemente desde cerca de 108 dólares hasta aproximadamente 83 dólares, mientras que el rebote actual se ha frenado en torno a los 101 dólares, nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 61,8%.

En un escenario alcista, el siguiente nivel clave se sitúa en torno a los 104 dólares, alineado con resistencias técnicas y el 71,6% de Fibonacci. En un escenario bajista, los soportes relevantes se ubican en 94,5 y 90 dólares por barril.

Si las declaraciones del fin de semana apuntan a avances en las negociaciones, podría esperarse una caída del petróleo. En cambio, un estancamiento aumentaría la probabilidad de un movimiento sostenido por encima de los 100 dólares.



Fuente: xStation5

Según análisis de Bloomberg, Estados Unidos parece más dispuesto a hacer concesiones, mientras que Teherán mantiene una postura más firme, al menos en esta etapa. No obstante, no se descarta que esta rigidez forme parte de una estrategia negociadora más que de una intención de escalar el conflicto. Las conversaciones en Pakistán deberían aportar mayor claridad sobre el margen de negociación de Irán.



Fuente: Bloomberg Finance LP

Los patrones estacionales del petróleo sugieren que los meses de verano suelen favorecer subidas de precios. Si esta tendencia se mantiene, podrían esperarse precios más altos en verano, especialmente si las negociaciones en Islamabad fracasan.



Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP