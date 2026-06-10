¿Por qué caen las acciones de IA? Cuatro razones detrás de la venta generalizada

Ayer, el martes 9 de junio, el VIX rozó los 23 puntos y el Nasdaq llegó a caer 3.6% en la sesión. Para ese momento, el índice acumulaba una baja de 5% en cinco días después de subir 20% en abril y otro 20% en mayo. El catalizador de la venta generalizada fue un guidance de US$16.000 millones de Broadcom, en la semana pasada, cuando el mercado esperaba US$16.360 millones. Una diferencia de US$360 millones sobre ingresos de US$22.000 millones borró US$280.000 millones de capitalización en una sesión.

El detonante y la trampa de la perfección

El Nasdaq 100 llegó a caer cerca -8% desde los resultados de Broadcom. Fuente: xStation5.

Los resultados de Broadcom del 3 de junio no fueron malos por ningún estándar normal. Los ingresos crecieron 48% interanual, los ingresos de chips de inteligencia artificial crecieron 143% interanual y el BPA superó estimados. El problema fue el guidance del próximo trimestre que apuntó a US$16.000 millones cuando el mercado esperaba US$16.360 millones, junto a eso, el CEO Hock Tan no elevó el objetivo anual de ingresos de IA, añadiendo que Google (GOOGL.US) podría diversificar su cadena de suministro de chips. Al día siguiente, la acción cayó 15%. Marvell Technology (MRVL.US) perdió más de 7%, Micron (MU.US) cedió 7.7%, AMD (AMD.US) bajó 3.5% y el índice Philadelphia Semiconductor derrumbó 10.26%.

La magnitud de la reacción solo se entiende mirando el punto de partida, el índice de semiconductores había subido cerca del 90% en lo que iba del año antes de la corrección, Broadcom (AVGO.US) cerró en récord histórico la noche antes de publicar sus resultados. Cuando un activo ya cotiza descontando una trayectoria de aceleración infinita, incluso mantener el rumbo se lee como decepción, es lo que los analistas llaman la trampa de la perfección: la vara no es superar las estimaciones, sino superar las estimaciones de superar las estimaciones. Un miss (no alcanzar las estimaciones) de US$360 millones en una empresa de US$22.000 millones de ingresos solo produce US$280.000 millones de pérdida de capitalización si los inversores ya habían pagado por décadas de crecimiento sin interrupciones.

Tres razones que amplifican la corrección

La primera es el IPO de SpaceX, porque la oferta de US$75.000-86.000 millones que debuta este viernes es la mayor de la historia y tiene a cada gestora institucional del mercado recalculando su portafolio. Para entrar en una posición de esa escala, el camino más lógico es recortar los mayores ganadores recientes. Lumentum, que el martes cayó más de 10%, había subido cerca del 1.000% en los doce meses previos. Marvell acumulaba más del 260% en el año. Vender ahí para financiar SpaceX es aritmética de portafolio, podríamos decir que los inversores no están iniciando nuevas posiciones porque todos los ojos están puestos en esa nueva acción.

Fuente: CME Group.

La segunda razón es la Fed. El NFP de mayo de +172.000 contra un consenso de +88.000 reencendió las apuestas de alza de tasas, con el mercado descontando un 70% de probabilidad de alza en diciembre según CME FedWatch. Las acciones de crecimiento de alta valoración son los activos más sensibles a tasas más altas porque gran parte de su valor reside en flujos futuros que se descuentan a una tasa más onerosa. El bono del Tesoro a 10 años tocó 4.54% durante la semana. Para un sector que cotizaba a múltiplos de 50-100 veces las ganancias futuras, ese movimiento en la tasa libre de riesgo tiene un efecto amplificado.

Fuente: Goldman Sachs.

La tercera razón es la brecha entre el capex y los ingresos de inteligencia artificial. Los hyperscalers gastarán US$725.000 millones en infraestructura de IA en 2026, el 64% más que en 2025 y equivalente al 3% del PIB de EE.UU., según Goldman Sachs. Bank of America estima que eso representa cerca del 90% del flujo de caja operativo de esas empresas, frente al 65% de 2025. Del otro lado, los ingresos combinados de todas las compañías que construyen productos sobre esa infraestructura suman apenas US$35.000 millones. La pregunta que Broadcom puso sobre la mesa no fue si el ciclo terminó. Fue cuándo exactamente se cierra esa brecha y en qué plazo los inversores tienen que seguir siendo pacientes.

Lo que la corrección dice sobre el mercado

La lectura superficial de una semana con el Nasdaq -5% oculta algo, el martes, mientras el índice caía 0.26%, más de 350 acciones del S&P 500 cerraron en positivo. El Dow Jones marcó máximos históricos con salud, financieras e industriales liderando. El Russell 1000 Value ganó 0.4% mientras el Russell 1000 Growth perdía 0.7%, eso significa que el mercado amplio está redistribuyendo. Lo que cae son las acciones que más subieron y las que cotizan con menos margen de error. Lo que sube son sectores que pasaron dos años siendo ignorados mientras el carry trade de la narrativa de IA concentraba los flujos.

La historia del AI no desapareció. US$725.000 millones en capex no se cancelan en una semana, pero los especuladores en futuros del S&P 500 tienen su mayor posición corta desde septiembre según datos de la CFTC, y el IPO de SpaceX esta semana actuará como un test en tiempo real de cuánto apetito real existe para las grandes apuestas de crecimiento a múltiplos históricos. La respuesta del mercado al debut de SPCX dirá más sobre el estado de ánimo del mercado que cualquier dato macro de la semana.