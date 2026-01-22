Leer más
15:08 · 22 de enero de 2026

El petróleo cae por debajo de los 64 dólares tras los datos de la EIA. El gas natural cae a pesar del informe favorable de inventarios

-
-
-
-
Los datos del mercado energético de Estados Unidos publicados hoy apuntaron a un sólido aumento de los inventarios de petróleo crudo y a una caída mayor a la esperada en las reservas de gas natural. Como resultado, los precios del petróleo registraron una leve caída hacia la zona de USD 64 por barril. En tanto, el informe “favorable” para el gas natural activó tomas de utilidades, aunque el escenario base sigue siendo la continuidad de la fuerte tendencia alcista.

  • Inventarios de petróleo crudo (EIA): +3,602 millones de barriles (previsión: -0,108 M; previo: +3,391 M).

  • Inventarios de gasolina (EIA): +5,977 millones de barriles (previsión: +1,466 M; previo: +8,977 M).

  • Inventarios de destilados (EIA): +3,348 millones de barriles (previsión: 0 M; previo: -0,029 M).

  • Inventarios de crudo en Cushing (EIA): +1,478 millones de barriles (previo: +0,745 M).

  • Almacenamiento de gas natural (EIA): -120 bcf (previsión: -98 bcf; previo: -71 bcf).

Petróleo Brent (Gráfico temporalidad 1 hora)

 

Fuente: xStation5

Gas natural (Gráfico temporalidad 1 hora)

Fuente: xStation5

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.