El petróleo cae por debajo de los USD 90 🛢️ 📉

Los futuros del crudo Brent caen alrededor de un 3%, situándose por debajo del nivel psicológico de USD 90 por barril, hasta el rango de USD 87–88. El crudo WTI también retrocede, con una caída del 3,4% hasta USD 82. La tercera sesión consecutiva de caídas fue provocada por informaciones que apuntan a que Estados Unidos probablemente recurrirá a sanciones, en lugar de nuevas acciones militares, para presionar a Irán.

Estados Unidos anuncia sanciones: lo que sabemos hasta ahora

El último giro en el conflicto de Oriente Medio fue el fin de un periodo de negociación de 60 días, que concluyó con Trump anunciando planes para un “Día D económico” contra Irán. En una publicación en redes sociales, el presidente de Estados Unidos amenazó a cualquier nación cuyas entidades apoyen a Irán de cualquier manera, prometiendo un aislamiento total del país. Pero ¿cómo se materializará esto en la práctica?

Principales anuncios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos:

Sanciones directas contra entidades y embarcaciones: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció sanciones directas contra más de 70 entidades, personas y embarcaciones relacionadas con Irán. La lista incluye 26 entidades y personas con sede en China continental y Hong Kong, además de medidas dirigidas al sector bancario iraní, incluido Bank Melli, y la eliminación gradual de las exenciones existentes a las sanciones.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció sanciones directas contra más de 70 entidades, personas y embarcaciones relacionadas con Irán. La lista incluye 26 entidades y personas con sede en China continental y Hong Kong, además de medidas dirigidas al sector bancario iraní, incluido Bank Melli, y la eliminación gradual de las exenciones existentes a las sanciones. Cinco sectores clave en el punto de mira: El nuevo paquete de sanciones se centra en cinco pilares económicos clave para Teherán: transporte marítimo, aviación, activos digitales, tecnología y comercio de oro. La directiva de Trump exige tomar medidas inmediatas contra el contrabando de petróleo, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, las empresas pantalla, los registros de buques y las líneas de swap.

El nuevo paquete de sanciones se centra en cinco pilares económicos clave para Teherán: transporte marítimo, aviación, activos digitales, tecnología y comercio de oro. La directiva de Trump exige tomar medidas inmediatas contra el contrabando de petróleo, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, las empresas pantalla, los registros de buques y las líneas de swap. Sanciones secundarias: Washington advirtió a los gobiernos extranjeros de que permitir que empresas locales, aeropuertos o instituciones financieras apoyen a Irán provocará sanciones de represalia por parte de Estados Unidos. Según las informaciones, se han establecido plazos estrictos para cortar los vínculos, y Bessent amenazó además con sancionar a una importante institución financiera antes de que termine la semana debido a sus relaciones con Irán.

Las sanciones reducen el riesgo de escalada... y por ahora tienen poca relevancia

Por un lado, las sanciones podrían parecer simplemente otra fase de una guerra interminable; sin embargo, para los mercados, reducen significativamente la magnitud del riesgo geopolítico descontado, mientras que la estrategia general de Washington abre espacio para nuevas caídas del petróleo. ¿Por qué?

En primer lugar, el cambio de tono adoptado por Washington reduce la probabilidad de una nueva escalada militar.

En segundo lugar, China sigue siendo el principal comprador de petróleo iraní, lo que significa que, sin un golpe económico directo contra Pekín, los flujos mundiales de crudo no deberían enfrentarse a condiciones peores que las actuales.

En tercer lugar, el mercado considera que la nueva postura de Washington consiste más en “palabras que acciones”. Sin sanciones secundarias contra los principales socios de Irán, es poco probable que un “Día D económico” altere significativamente el mercado del petróleo. Además, el verdadero alcance de las sanciones seguirá siendo limitado mientras la administración Trump se apoye en “negociaciones discretas”.

En cuarto lugar, la parte contraria del conflicto no permanece de brazos cruzados. Irán advirtió que Estados Unidos y sus aliados deberían prepararse para un contraataque, en lugar de asumir que Irán se limitará a defenderse. China lanzó una señal de advertencia, amenazando con cortar el acceso a productos farmacéuticos y minerales críticos/tierras raras. Qatar calificó las sanciones de unilaterales. Según las informaciones, Pakistán está preparando otra propuesta de paz para Estados Unidos, mientras que diplomáticos estadounidenses estarían planificando su regreso a Oriente Medio.

Todo esto reduce el umbral de tolerancia de Estados Unidos, razón por la cual el mercado considera la situación actual como una oportunidad para que el petróleo retroceda desde sus máximos locales.

Análisis técnico: Brent (D1)

Los futuros del crudo Brent continúan bajo una clara presión vendedora y actualmente están poniendo a prueba una zona de soporte clave en el gráfico diario. El principal soporte para el precio sigue siendo la prueba de hoy de una confluencia de dos importantes medias móviles exponenciales: la EMA de 30 días (USD 87,52) y la EMA de 100 días (USD 87,01), reforzada cerca de USD 86,40 por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Mientras tanto, el RSI de 14 días se sitúa en un nivel neutral de 50,3 puntos. La ausencia de señales de sobreventa deja un amplio margen de actuación para los bajistas, abriendo la puerta a una caída más profunda. Una ruptura por debajo de este soporte allanaría el camino hacia una caída hasta el nivel de Fibonacci del 61,8% (USD 84,43).

Source: xStation5