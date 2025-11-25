🚨 El petróleo cae un 2%

- La delegación ucraniana ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre los términos de un posible acuerdo de paz.
- La delegación ucraniana ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre los términos de un posible acuerdo de paz.
Según ABC News, que citó a una fuente anónima del gobierno estadounidense, la delegación ucraniana ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre los términos de un posible acuerdo de paz. El plan —reducido de 28 puntos a 19— ya no incluye disposiciones sobre amnistía ni límites para las futuras fuerzas armadas de Ucrania.
- “Los ucranianos han aceptado un acuerdo de paz”, afirmó el funcionario estadounidense. “Todavía quedan algunos detalles menores por finalizar, pero han aceptado un acuerdo de paz”, añadió.
- Previamente, el secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, mantuvo conversaciones secretas con la delegación rusa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para discutir los cambios realizados al plan preliminar debatido en Ginebra el fin de semana anterior. Las conversaciones en Ginebra fueron dirigidas por un equipo encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el propio Driscoll.
- Tanto Ucrania como Rusia confirmaron de manera extraoficial la presencia de sus delegaciones en dichas reuniones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que el plan aún requiere trabajo, mientras que las autoridades rusas señalaron que no habían recibido una actualización sobre lo discutido en Ginebra.
La iniciativa diplomática de la administración Trump para reiniciar el proceso de negociaciones de paz surgió tras conversaciones entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance hace dos semanas. La decisión de enviar al máximo comandante militar habría sido bien recibida por ambas partes del conflicto.
Fuente: xStation5
Sigue los movimientos del petróleo y otros mercados clave con análisis profesionales y datos en tiempo real.
Abre tu cuenta real en XTB y opera con herramientas avanzadas:
👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
La plata marca nuevos máximos históricos
Intel sube por rumores de chips para Apple
Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.