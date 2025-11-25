🚨 El petróleo cae un 2%

Según ABC News, que citó a una fuente anónima del gobierno estadounidense, la delegación ucraniana ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre los términos de un posible acuerdo de paz. El plan —reducido de 28 puntos a 19— ya no incluye disposiciones sobre amnistía ni límites para las futuras fuerzas armadas de Ucrania.

“Los ucranianos han aceptado un acuerdo de paz”, afirmó el funcionario estadounidense. “Todavía quedan algunos detalles menores por finalizar, pero han aceptado un acuerdo de paz”, añadió.

Previamente, el secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, mantuvo conversaciones secretas con la delegación rusa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para discutir los cambios realizados al plan preliminar debatido en Ginebra el fin de semana anterior. Las conversaciones en Ginebra fueron dirigidas por un equipo encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el propio Driscoll.

Tanto Ucrania como Rusia confirmaron de manera extraoficial la presencia de sus delegaciones en dichas reuniones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que el plan aún requiere trabajo, mientras que las autoridades rusas señalaron que no habían recibido una actualización sobre lo discutido en Ginebra.

La iniciativa diplomática de la administración Trump para reiniciar el proceso de negociaciones de paz surgió tras conversaciones entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance hace dos semanas. La decisión de enviar al máximo comandante militar habría sido bien recibida por ambas partes del conflicto.

Fuente: xStation5



Sigue los movimientos del petróleo y otros mercados clave con análisis profesionales y datos en tiempo real.

Abre tu cuenta real en XTB y opera con herramientas avanzadas:

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh