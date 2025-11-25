Venta agresiva se enfría, pero el mercado sigue frágil: Bitcoin retrocede 1.8% y consolida una semana clave para su estabilización

El bitcoin cae cerca de 1.8% en la sesión, oscilando en torno a los 87.000 USD, y extendiendo un mes que apunta a ser el peor desde 2022. Sin embargo, varios indicadores muestran que la fase más intensa del ajuste podría estar cediendo. La corrección de la semana pasada —que llevó al precio a un mínimo de siete meses y provocó liquidaciones por más de 1 billón de dólares en el mercado cripto— dejó secuelas claras en la sensibilidad del mercado, pero también abrió la puerta a una estabilización temporal. Hoy, la demanda de protección bajista se ha reducido de forma significativa: la prima de puts a una semana cayó de 11% a 4.5%, lo que sugiere que los operadores perciben que el “peor tramo” del retroceso podría haber quedado atrás.

Señales de alivio: opciones, RSI y volatilidad implícita

El deterioro del sentimiento no ha desaparecido, pero se ha suavizado. El RSI de 14 días, en 32, sale lentamente de zona de sobreventa severa; aunque todavía no indica un cambio de tendencia, sí refleja normalización de la presión vendedora. En paralelo, la volatilidad implícita en opciones volvió a niveles de abril, cuando las noticias sobre tarifas dispararon ventas, lo que apunta a un mercado que se prepara para un movimiento direccional importante, pero con un sesgo menos extremo hacia la baja.

Flujos de ETFs: presión máxima del mes, pero sin capitulación

Los fondos vinculados a bitcoin enfrentan un noviembre extraordinariamente complejo: los productos cripto globales acumulan más de 6.000 millones USD en salidas, la mayor cifra mensual desde que hay registro. En EE.UU., los ETF suman 3.7 mil millones USD en rescates —solo un 3% de los activos totales— lo que indica tensión, pero no capitulación. Entre los factores que aportan señal está la caída abrupta del short interest en el ETF de BlackRock (IBIT), lo que sugiere menor convicción en una extensión profunda del ajuste. Aun así, la magnitud de las salidas mantiene a los traders en modo defensivo.

Riesgo macro y apetito por riesgo en retirada

El telón de fondo es un mercado global que entra a una semana cargada de datos en EE.UU., donde la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre ronda el 80%. Aunque este contexto suele favorecer activos de riesgo, los analistas advierten que el apetito por riesgo ha caído a cero, según un indicador de Goldman Sachs que mide la tolerancia del mercado a activos especulativos.

La proximidad del rango clave de 85.000 USD, que varios participantes ven como piso táctico, mantiene divididos a los inversionistas: quienes redujeron exposición por encima de 100.000 USD ahora esperan, mientras nuevos compradores evalúan entrar solo si aparece otra barrida hacia niveles inferiores.

Análisis técnico: soporte dinámico sostiene el precio, pero resistencias siguen frenando el rebote

El gráfico horario muestra a BTCUSD apoyándose nuevamente en la directriz ascendente que se extiende desde los mínimos del 21 de noviembre, un soporte dinámico que converge en torno a 86.900–87.000 USD. El sesgo de corto plazo se mantiene constructivo mientras esa línea no se pierda, aunque el precio sigue limitado por la media móvil de 200 períodos y por la resistencia en 89.000–89.200 USD, donde el avance reciente se detuvo con claridad.

Un cierre sostenido por encima de ese rango abriría camino hacia 92.900 USD, el techo mayor que el mercado no logra recuperar desde inicios de mes. Por abajo, una ruptura de la directriz activaría una corrección hacia 85.500 USD y, si la presión aumentara, hacia el soporte más crítico en 81.800 USD. El RSI estabilizado en 45 muestra un impulso moderado, coherente con un mercado que busca sostener la recuperación pero aún sin convicción suficiente para romper resistencias clave.

