El petróleo rebota hacia los 100 dólares ante estimaciones de un acuerdo con Irán en 6 meses

Los líderes árabes del Golfo y europeos estiman que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría tardar alrededor de seis meses en concretarse. Ambas partes están siendo instadas a extender el actual alto el fuego para permitir más tiempo para las negociaciones.

Los estados del Golfo aún creen que Irán continúa desarrollando capacidades nucleares, a pesar de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Según funcionarios regionales, cualquier acuerdo debería impedir que Irán enriquezca uranio y prohibir los misiles balísticos de largo alcance.

Los líderes del Golfo se oponen en gran medida a un regreso al conflicto y prefieren una solución diplomática liderada por Estados Unidos. Una de las demandas inmediatas más importantes es la reapertura del Estrecho de Ormuz para restablecer los flujos de energía.

Funcionarios advirtieron en privado que podría surgir una crisis alimentaria global si la vía marítima permanece cerrada más allá del próximo mes.

Los precios de la energía podrían subir aún más si el conflicto se extiende más allá del plazo estimado para las negociaciones.

El petróleo está rebotando hoy y vuelve a acercarse a los 100 dólares por barril, lo que indica que la tensión en el mercado energético está lejos de disiparse.



Fuente: xStation5