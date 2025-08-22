El PIB de Alemania es menor de lo esperado

El PIB del segundo trimestre de Alemania se revisó a la baja, mostrando una caída trimestral del 0,2 % (sin ajustar estacionalmente) y un aumento interanual del 0,0 %, inferior a las estimaciones iniciales. Tanto el sector manufacturero como la construcción tuvieron un rendimiento inferior en junio. El gasto de consumo aumentó modestamente (+0,3 % trimestral), pero el consumo privado apenas aumentó (+0,1 %), un dato más débil de lo que sugería el informe preliminar. Si bien los datos anteriores apuntan a un segundo trimestre que no se esperaba, la actividad comercial a principios del tercer trimestre muestra algunas señales positivas, aunque la inminente imposición de aranceles estadounidenses, en particular sobre los automóviles, podría lastrar el crecimiento en los próximos meses.
08:00 AM , Alemania - Datos del PIB:
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- PIB alemán (T2): actual: -0,3 % intertrimestral; pronóstico: -0,1 % intertrimestral; anterior: 0,3 % intertrimestral;
- PIB alemán (T2): actual 0,2% interanual; pronóstico 0,4% interanual; anterior 0,3% interanual;
Fuente: XStation
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.