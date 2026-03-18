El PPI de EE. UU. supera ampliamente las expectativas , El US100 retrocede

Conclusiones clave El IPP en EE. UU. supera ampliamente las expectativas , señalando presiones inflacionarias persistentes.

, señalando presiones inflacionarias persistentes. El dato reduce las probabilidades de recortes de tasas en el corto plazo .

. El Nasdaq 100 cae ante un entorno de tasas más altas por más tiempo.

Los datos de inflación al productor (IPP) en Estados Unidos se ubicaron por encima de las expectativas, reforzando las presiones inflacionarias y afectando negativamente a los mercados bursátiles, especialmente al sector tecnológico. Datos de PPI en EE. UU. IPP interanual (YoY): 3.4% (Previsión: 3.0%; Anterior: 2.9%)

IPP mensual (MoM): 0.7% (Previsión: 0.3%; Anterior: 0.5%)

IPP subyacente interanual : 3.9% (Previsión: 3.7%; Anterior: 3.6%)

IPP subyacente mensual : 0.5% (Previsión: 0.3%; Anterior: 0.8%) El dato fue inflacionario, lo que no resulta positivo para los índices de Wall Street, especialmente en un contexto donde el mercado laboral muestra señales de debilidad y los precios del petróleo se mantienen muy por encima de 100 dólares por barril. Tras la publicación, los futuros del Nasdaq 100 (US100) registran caídas, reflejando la sensibilidad del sector tecnológico a un entorno de tasas de interés más altas por más tiempo.



Fuente: xStation

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