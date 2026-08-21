El precio del Bitcoin se dispara un 5%

El precio del Bitcoin se dispara hoy por encima del 5 %, acercándose a su media móvil exponencial (EMA) de 300 días por primera vez desde comienzos de año. El repunte del mercado de criptomonedas se debe tanto a la presión de la Casa Blanca para aprobar un marco regulatorio oficial para los activos digitales como a las salidas de capital del dólar ante la preocupación por las finanzas públicas estadounidenses.
Donald Trump presiona al Congreso para aprobar la Clarity Act, que establecería un marco legal para los activos digitales. La participación de la Casa Blanca en conversaciones con ejecutivos del sector cripto y el impulso político han proporcionado al mercado una dosis de optimismo que llevaba tiempo esperando.
Al mismo tiempo, la reciente debilidad del dólar y la presión sobre las rentabilidades de los bonos tras el anuncio del Departamento del Tesoro de acelerar las recompras de deuda han inyectado liquidez y reforzado la denominada “debasement trade” (estrategia basada en la expectativa de depreciación de las monedas), ante el temor a un aumento del déficit presupuestario estadounidense.
Además, el repentino repunte del precio también desencadenó un short squeeze, liquidando en cuestión de horas casi 1.000 millones de dólares en posiciones cortas que apostaban por nuevas caídas de Bitcoin. Las compras forzadas y la subida de Bitcoin por encima de sus medias móviles exponenciales de 100 y 200 días reforzaron el optimismo, llevando el precio por encima de la importante resistencia situada en torno a los 75.000 dólares.
Precio del Bitcoin
Bitcoin rompió con fuerza los niveles de resistencia anteriores y puso a prueba la zona clave marcada en amarillo (aproximadamente 73.200–77.400 dólares), donde se encuentran el retroceso de Fibonacci del 78,6 % y la EMA de 300 días.
Mantenerse dentro de esta zona será esencial para conservar el impulso alcista, mientras que un cierre por encima de la EMA de 200 días debería consolidar los beneficios recientes. Un retroceso hacia la EMA200 podría generar presión vendedora por toma de beneficios que, dado el RSI fuertemente sobrecomprado (83 puntos), favorecería una corrección a corto plazo.
No obstante, los fundamentales favorables —incluidos los catalizadores regulatorios, la debilidad del dólar y la preocupación por la deuda estadounidense— deberían proporcionar un sólido respaldo a Bitcoin a más largo plazo.
Fuente: xStation5
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