El precio del bitcoin cotiza por debajo de los 60.000 dólares este lunes tras perder casi un 6% la semana pasada, con un descenso impulsado por el debilitamiento del sentimiento del mercado y una clara retirada de capital institucional. Los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron aproximadamente 1.800 millones de dólares en salidas netas durante la última semana, dejando los flujos acumulados para 2026 profundamente en terreno negativo. Además, se observaron reembolsos especialmente fuertes en el fondo IBIT de BlackRock, un fondo previamente conocido por su acumulación persistente y su mínima actividad de venta, lo que añade más presión de oferta al mercado. Hasta que los flujos de los ETFs se estabilicen y se reanude la acumulación institucional, una recuperación significativa en la demanda de bitcoin podría seguir siendo difícil.

El problema de la demanda

El capital generalizado aún no ha regresado al mercado. La característica más clara del entorno actual es el contraste entre la acumulación selectiva y la ausencia de un interés comprador generalizado. Mientras que algunos inversores (particularmente en Estados Unidos) han comenzado a comprar durante las caídas (buy the dip), los inversores institucionales se mantienen cautelosos y los titulares a corto plazo continúan creando una zona de oferta significativa entre los 67.000 y los 71.000 dólares. Hasta que el precio del bitcoin recupere ese rango, es más probable que cualquier subida sea vista como un rebote técnico que como el inicio de una inversión de tendencia sostenida.

El mercado de opciones refleja un panorama igualmente cauteloso. Los operadores se han inclinado cada vez más por la venta de primas de opciones en lugar de la compra de protección ante caídas, lo que sugiere expectativas de una volatilidad relativamente atenuada. Mientras tanto, los creadores de mercado (market makers) continúan manteniendo una exposición sustancial a la gama larga (long gamma) entre los 60.000 y los 64.000 dólares, un posicionamiento que tiende a amortiguar la volatilidad en torno a los precios actuales. Sin embargo, esto no ha impedido que el precio del bitcoin caiga por debajo de los 60.000 dólares y, si ese nivel no se recupera rápidamente, el impulso bajista podría acelerarse.

Warsh y los datos económicos de Estados Unidos podrían mover el bitcoin

Esta semana, es probable que el precio del bitcoin reaccione no solo a los próximos datos económicos de Estados Unidos, sino también al discurso de Kevin Warsh en el foro anual del BCE en Sintra (Portugal), donde los mercados evaluarán una vez más qué tan restrictivas o expansivas pueden llegar a ser las perspectivas de la política de la Reserva Federal.

Por su parte, las entradas netas acumuladas en los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos han disminuido hasta situarse justo por debajo de los 51.000 millones de dólares, una caída frente a los aproximadamente 62.000 millones de dólares alcanzados durante el pico del mercado alcista de 2025.

Bitcoin ha entrado en una fase donde un número creciente de indicadores de valoración sugieren precios más atractivos. Sin embargo, las valoraciones baratas por sí solas no son suficientes para revertir la tendencia predominante. El mercado sigue lidiando con la realización de pérdidas, las persistentes salidas de capital de los ETFs y un posicionamiento defensivo en el mercado de opciones.

Strategy cotiza por debajo de su valor en Bitcoin

Por primera vez en este ciclo alcista, Strategy cotiza con un mNAV inferior a 1, lo que significa que la compañía vale en bolsa menos que el valor de mercado de los bitcoin que mantiene en su balance.

Hasta ahora, el modelo diseñado por Michael Saylor se apoyaba precisamente en la situación contraria. Mientras las acciones cotizaban con una prima sobre el valor de sus Bitcoins, la compañía podía emitir nuevas acciones, captar capital a un precio superior al valor de sus activos y utilizar ese dinero para comprar todavía más bitcoin, incrementando así los bitcoin por acción y alimentando un círculo virtuoso.

Sin embargo, cuando el mNAV cae por debajo de 1, ese mecanismo pierde gran parte de su atractivo. Emitir acciones por debajo del valor de los activos pasa a ser potencialmente dilutivo para los accionistas, dificultando la financiación de nuevas compras de Bitcoin mediante ampliaciones de capital. De hecho, la propia compañía había señalado anteriormente que emitir acciones por debajo de determinados niveles de mNAV podría destruir valor para los accionistas.

Esto no significa que Strategy deje de comprar bitcoin, pero sí obliga a replantear la forma de financiar futuras adquisiciones. El mercado comienza así a preguntarse si la siguiente fase del ciclo dependerá más de la evolución del precio del bitcoin que de la capacidad de Strategy para seguir ampliando su balance mediante emisiones de acciones.

Para los inversores, este cambio es especialmente relevante. Durante años, Strategy ha actuado como un vehículo de inversión apalancado sobre bitcoin. Si el descuento sobre el valor de sus activos persiste, la compañía podría perder una de las principales ventajas competitivas que le permitió convertirse en el mayor comprador corporativo de Bitcoin del mundo.

¿Qué podemos esperar del precio del bitcoin?

El bitcoin cotiza actualmente casi un 30% por debajo de su media móvil exponencial de 200 días (EMA200), representada por la línea roja en el gráfico. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se está acercando a territorio de sobreventa, aunque todavía no indica una capitulación total del mercado.

Si se desarrolla otra oleada de ventas intensas, el precio del bitcoin podría retroceder hacia la zona de los 45.000 dólares. Por el lado alcista, una recuperación por encima de los 68.000 dólares, donde se sitúa actualmente la EMA de 50 días (EMA50), podría señalar un renovado impulso comprador. La siguiente zona de resistencia importante se localiza entre los 77.000 y los 80.000 dólares, reforzada tanto por la EMA200 como por previas reacciones del precio.

Las ventas de los ETFs de Bitcoin siguen siendo la mayor preocupación del mercado

Las ventas por parte de los ETFs de Bitcoin al contado se han convertido en uno de los vientos en contra más significativos para el mercado de las criptomonedas. BlackRock vendió aproximadamente 444 millones de dólares en Bitcoin el viernes, mientras que Fidelity Investments también ha contribuido a la reciente oleada de presión vendedora. Los inversores continúan descontando el riesgo de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Esto, sumado al rally continuo de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y a la gran cantidad de liquidez minorista absorbida por la salida a bolsa (IPO) de SpaceX, da como resultado un entorno caracterizado por una demanda limitada y un menor interés especulativo en Bitcoin.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.