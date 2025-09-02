El precio del oro alcanza un nuevo récord

Oro supera los 3.500 USD por onza
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 3.500 dólares por onza, impulsado por la debilidad del dólar y la creciente expectativa de un recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.
En lo que va del año, el lingote acumula una subida superior al 30 %, consolidándose como el principal activo refugio en un entorno de alta volatilidad financiera y tensiones geopolíticas.
Factores estructurales detrás de la fortaleza del oro
La fortaleza del oro se explica no solo por factores coyunturales, sino también por un cambio estructural en el mercado, los bancos centrales continúan aumentando sus reservas para diversificar su exposición frente al riesgo en activos denominados en dólares y los inversores recurren a los metales preciosos como protección frente a la inflación y la incertidumbre económica.
Perspectivas del oro ante la política monetaria de la Fed
Con una probabilidad cercana al 90 % de que la Reserva Federal recorte las tasas en septiembre, el costo de oportunidad de mantener oro se reduce, lo que refuerza su atractivo frente a otros activos.
En este escenario, el metal precioso presenta perspectivas favorables en el corto y mediano plazo, respaldadas además por: la demanda sostenida de ETFs, y la creciente búsqueda global de activos seguros.
Análisis Técnico del precio del oro
El oro (GOLD) rompió con fuerza la resistencia de los 3,500 dólares, acelerando su avance hasta niveles cercanos a 3,522, apoyado por un impulso alcista tras semanas de consolidación lateral. El rompimiento confirma la salida de un rango comprendido entre 3,400 y 3,500, lo que abre la puerta a objetivos técnicos hacia los 3,540 (extensión de Fibonacci 161.8%) y eventualmente 3,593 (proyección 200%). Sin embargo, el RSI en 77 refleja condiciones de sobrecompra en gráficos de 4 horas, lo que podría dar paso a una pausa o corrección de corto plazo, con soportes inmediatos en 3,500 y más abajo en 3,453.
Fuente: xStation5.
_________
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.