Las acciones de Saab AB, contratista de defensa sueca, están en alza y cotizan cerca de un máximo histórico de alrededor de 700 coronas suecas por título. La mayor preocupación para los optimistas en este momento es la valoración: tras una fuerte revalorización, Saab se cotiza cada vez más como una empresa tecnológica de alto crecimiento que como una empresa de defensa tradicional.

Saab genera aproximadamente el 40% de sus ingresos en Suecia, y la demanda de sus productos podría acelerarse en toda la región nórdica a medida que los países priorizan cadenas de suministro más cortas y seguras y responden a los crecientes riesgos estratégicos, tanto de Rusia como de la incertidumbre sobre la dependencia de equipos estadounidenses en medio de posibles conflictos de intereses en el Ártico bajo la actual administración de Donald Trump.

Al mismo tiempo, el segmento aeronáutico de Saab (alrededor de una cuarta parte del negocio) continúa enfrentando presión sobre los márgenes: las aeronaves de la compañía compiten con fuertes rivales extranjeros, una amplia gama de cazas de quinta generación y un probable cambio gradual del gasto principal en defensa hacia las capacidades de drones.

Cotización de las acciones de Saab

La valoración de las acciones de Saab ha subido considerablemente, mientras que el beneficio neto, aunque claramente superior (en el primer y segundo trimestre de 2025 subió aproximadamente un 50 % interanual, pero se estancó en el tercer trimestre), no ha aumentado en consonancia con el precio de la acción. Esto sugiere que los inversores están valorando la expansión futura de forma más agresiva, lo que aumenta el riesgo de que la acción se estire demasiado. La relación precio-valor contable se acerca ahora a 10, mientras que la relación precio-ventas supera 5. El ROIC sigue superando al WACC, pero los costes también han aumentado junto con un rápido aumento de la plantilla, y el apalancamiento también ha aumentado. El riesgo más evidente para las acciones de Saab es un posible alto el fuego y un acuerdo de paz en Ucrania, que podría reducir las expectativas de crecimiento a largo plazo para el sector de defensa y enfriar las entradas de capital, incluso si la inversión en defensa se mantiene estructuralmente elevada. Es importante destacar que el margen neto de Saab ha ido disminuyendo desde el primer trimestre de 2025 y no se sitúa significativamente por encima de su media histórica.