El sector manufacturero de la Fed de Dallas supera las estimaciones 📈

- El indicador del sector manufacturero de Dallas aumentó más de lo esperado.
- Se mantiene en territorio negativo.
Estados Unidos - Índice de Actividad Manufacturera de la Reserva Federal de Dallas de octubre:
- Valor real: -5,00
- Previsión: -7,8
- Valor anterior: -8,70
ÚLTIMA HORA: El Banco de Canadá recorta la tasa en 25 pb ✂️
🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (29.10.2025)
⌚Boletín Diario de Mercados
Resultados de las principales tecnológicas y la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal
