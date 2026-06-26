Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntan a una apertura a la baja este viernes, con los valores tecnológicos liderando los descensos antes de la sesión de Wall Street. Los futuros del Nasdaq 100 caen en torno a un 1,3%, mientras que los del S&P 500 pierden un 0,5%. Los futuros del Dow Jones registran un descenso más modesto, lo que refleja la menor exposición de este índice a las empresas tecnológicas y de semiconductores.

La principal fuente de presión sigue siendo la actual ola de ventas en los valores tecnológicos, alimentada por la creciente preocupación sobre el aumento de los costes de la infraestructura de inteligencia artificial y los cambios en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.

Las ventas más intensas se concentran en el sector de los semiconductores. Las acciones de Micron Technology bajan alrededor de un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, devolviendo parte de las sólidas ganancias registradas tras su impresionante informe de resultados trimestrales. Otros fabricantes de chips, como Intel, Arm Holdings, Marvell y Sandisk, también cotizan a la baja, lo que sugiere que los inversores están recogiendo beneficios en todo el sector a pesar de que la demanda de hardware relacionado con la IA sigue siendo robusta.

El ETF Technology Select Sector SPDR retrocede aproximadamente un 1,6%, mientras que On Semiconductor se sitúa entre los mayores perdedores, desplomándose cerca de un 13% tras anunciar la adquisición de Synaptics por 7.000 millones de dólares.

Cotización del Nasdaq 100

Al observar el gráfico de futuros del Nasdaq 100, el índice ha puesto a prueba su media móvil exponencial de 50 días (EMA50). Si los compradores logran defender este nivel, podría desarrollarse un patrón correctivo de proporción 1:1, con la siguiente resistencia clave situada en torno a los 30.800 puntos. Sin embargo, una ruptura por debajo del nivel de los 29.000 puntos invalidaría este escenario alcista y podría señalar un período de debilidad a corto plazo para Wall Street.

Los crecientes costes de infraestructura de IA preocupan a los inversores

Un número cada vez mayor de inversores se está centrando en los rápidos aumentos de costes asociados con la infraestructura de inteligencia artificial. Los precios más altos de las memorias DRAM y NAND, componentes esenciales para los centros de datos de IA, están comenzando a afectar a los fabricantes de ordenadores, teléfonos inteligentes y electrónica de consumo.

El aumento en los costes de los componentes llevó recientemente a Apple a elevar los precios de modelos seleccionados de iPad y MacBook, mientras que Microsoft anunció incrementos de precios para sus consolas de videojuegos Xbox. A los inversores les preocupa cada vez más que medidas de fijación de precios similares puedan extenderse pronto a todo el sector tecnológico en general.

Más allá de los valores tecnológicos, los mercados también vigilan de cerca las perspectivas de la política monetaria de EE. UU. Una inflación más alta de lo esperado y los cambios en las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal están aumentando la volatilidad en los mercados de renta variable. Los tipos de interés más altos suelen pesar con más fuerza sobre los valores de crecimiento, cuyas valoraciones dependen en gran medida de los flujos de caja futuros.

Los estrategas de mercado señalan que el entorno actual es excepcionalmente sensible tanto a las noticias relacionadas con la IA como a las señales de la Reserva Federal. La combinación de unas valoraciones tecnológicas elevadas, el aumento de los costes de infraestructura de IA y la incertidumbre sobre los tipos de interés está creando las condiciones para una mayor volatilidad en Wall Street.

La debilidad no se limita a los Estados Unidos. En Asia, SoftBank se desplomó más de un 12%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó más de un 4%. También se registraron fuertes descensos en Corea del Sur, Hong Kong y China continental. Las acciones tecnológicas europeas también se encuentran bajo presión, con ASML, Infineon, STMicroelectronics y ASM International abriendo la sesión significativamente a la baja.