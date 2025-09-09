El sentimiento de las pequeñas empresas en EE. UU. mejora 📈 El Russell 2000 cerca de máximos de 8 años

El Índice de Optimismo de la NFIB para Pequeñas Empresas subió 0,5 puntos en agosto, situándose en 100,8, casi 3 puntos por encima de su promedio de largo plazo en 52 años (98).

De los 10 componentes que conforman el índice:

4 aumentaron,

4 disminuyeron,

2 permanecieron sin cambios.

El mayor impulso provino de los empresarios que esperan mayores ventas reales en el futuro, lo que sugiere que la economía estadounidense aún podría estar lejos de una recesión. Históricamente, las lecturas más bajas del índice de la NFIB se han producido antes de las desaceleraciones económicas.

El Índice de Incertidumbre cayó 4 puntos, hasta 93 (aunque todavía se mantiene por encima de su norma histórica). La mayor parte de ese descenso provino de una menor preocupación de las empresas respecto a las condiciones de financiamiento y la inversión de capital planificada.

El economista jefe de la NFIB, Bill Dunkelberg, señaló que el optimismo mejoró a medida que más propietarios reportaron mejores expectativas de ventas y beneficios más sólidos. Aun así, enfatizó que la calidad de la mano de obra sigue siendo la principal preocupación en la calle principal.

Otras encuestas de sentimiento empresarial también han mostrado un tono positivo recientemente. ¿El principal lastre? El mercado laboral, que sigue estancado: pocos despidos, pero también muy bajas contrataciones.

