El trigo toca máximos de dos años por la escalada en el Mar Negro

¿Qué sucede cuando dos países responsables de cerca del 28% de las exportaciones mundiales de trigo dejan de competir por vender más barato y empiezan a tener dificultades para sacar su cosecha de los puertos? El mercado deja de valorar únicamente cuántas toneladas existen y comienza a preguntarse cuántas pueden llegar realmente a los compradores.

Esa diferencia entre producción disponible y producción exportable explica buena parte de la subida del trigo hasta máximos de dos años. Rusia y Ucrania han intensificado los ataques contra puertos, terminales y buques comerciales del mar Negro y el mar de Azov. Las operaciones se han visto interrumpidas precisamente durante uno de los periodos más importantes de la campaña exportadora.

Las exportaciones de trigo de Ucrania podrían caer con fuerza

En Ucrania, la actividad de los grandes puertos de Odesa se ha reducido drásticamente, mientras el Gobierno intenta ampliar las rutas terrestres, ferroviarias y fluviales. Sin embargo, estas alternativas son más caras y tienen una capacidad muy inferior a la de los corredores marítimos. El Ministerio de Agricultura ucraniano calcula que, si las restricciones continúan, sus exportaciones de trigo podrían caer desde los 17,6 millones hasta aproximadamente 8,3 millones de toneladas.

Rusia también está sufriendo problemas. Los ataques contra terminales de Novorossiysk y otras instalaciones han provocado suspensiones, retrasos y mayores costes de transporte y aseguramiento. Aunque Moscú asegura que podrá reorganizar sus envíos, trasladar esos volúmenes hacia puertos del Báltico, del Caspio o mediante rutas interiores no es una operación inmediata ni gratuita.

La falta de una tregua marítima mantiene la prima de riesgo

La posibilidad de establecer una tregua limitada para los buques agrícolas tampoco ha avanzado. Ucrania propone detener los ataques contra embarcaciones civiles, mientras Rusia pretende incluir dentro del acuerdo sus instalaciones energéticas y refinerías. Mientras no exista reciprocidad, garantías y un mecanismo verificable, los transportistas y las aseguradoras seguirán incorporando una prima de riesgo.

Este punto resulta fundamental. El trigo no está subiendo solamente porque pueda faltar grano, sino porque ha aumentado el coste y la incertidumbre de transportarlo. Un cargamento almacenado en un silo ucraniano o ruso puede existir dentro del balance mundial y, al mismo tiempo, no estar disponible para un importador egipcio, indonesio o tunecino.

Los compradores dependientes del trigo del Mar Negro buscan alternativas

Los países dependientes del trigo del mar Negro son los primeros afectados. Egipto obtuvo de Rusia y Ucrania más del 80% de sus importaciones durante la primera mitad de 2026. Otros compradores de África, Oriente Próximo y Asia están estudiando sustituir esos cargamentos por trigo procedente de Australia, Argentina, Canadá o Estados Unidos. El problema es que esas alternativas suelen tener precios superiores y requieren rutas más largas.

El balance mundial del trigo se vuelve más ajustado

El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirma que el mercado no se enfrenta todavía a una escasez mundial inmediata, pero sí a una disponibilidad más ajustada. Para la campaña 2026/2027, el USDA proyecta una producción global de 819,3 millones de toneladas frente a un consumo de 826,3 millones. Las existencias finales se situarían en 273,3 millones de toneladas.

La cifra mundial de inventarios puede transmitir una tranquilidad engañosa. Una parte considerable del trigo almacenado se encuentra en países como China e India y no está disponible de manera habitual para el comercio internacional. Lo importante para determinar el precio no es únicamente cuánto trigo existe, sino cuánto permanece en manos de exportadores capaces y dispuestos a venderlo.

El USDA ha reducido su estimación de comercio mundial hasta 212,7 millones de toneladas debido a los problemas logísticos del mar Negro. Las exportaciones rusas se han rebajado hasta 46 millones de toneladas y las ucranianas hasta 13,5 millones. Canadá y Kazajistán podrían compensar parte de la reducción, pero no necesariamente con la misma rapidez ni con los mismos costes.

La cosecha de trigo de Estados Unidos también se reduce

La oferta estadounidense tampoco proporciona una red de seguridad especialmente amplia. La producción de trigo de Estados Unidos se estima en 1.531 millones de bushels, cerca de un 23% menos que en la campaña anterior. Sus inventarios finales caerían hasta 717 millones de bushels, un descenso interanual del 22%. Además, la previsión de producción de la Unión Europea ha sido recortada por las elevadas temperaturas registradas durante el llenado del grano.

Por tanto, el movimiento combina tres factores: una cosecha estadounidense menor, peores perspectivas en algunas regiones europeas y una interrupción logística en el principal corredor exportador mundial. A esto se añade la cobertura de posiciones bajistas por parte de fondos que habían mantenido una visión pesimista sobre el trigo. Cuando el precio comenzó a superar resistencias, parte de esos operadores tuvo que recomprar contratos, acelerando la subida.

Una tregua entre Rusia y Ucrania podría reducir rápidamente la prima geopolítica

Aun así, el riesgo fundamental funciona en las dos direcciones. Si Rusia y Ucrania alcanzan una tregua marítima, los puertos recuperan actividad o los cargamentos son desviados con éxito hacia rutas alternativas, una parte importante de la prima geopolítica podría desaparecer con rapidez. El trigo tiene una vieja costumbre: subir por el temor a una interrupción y corregir antes incluso de que los barcos vuelvan a navegar.

El trigo alcanza máximos de dos años, pero todavía necesita confirmar la ruptura

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario ha roto los máximos anteriores, alcanzando niveles no vistos en dos años. Sin embargo, todavía no existe una confirmación clara de continuidad. Una ruptura intradía no es suficiente. El mercado necesita cerrar y consolidar por encima de la resistencia para demostrar que existe demanda real en los nuevos precios.

El gráfico horario del trigo muestra un posible doble techo

Esta precaución cobra más importancia al observar el gráfico horario. A corto plazo se está formando una posible figura de doble techo. El segundo máximo llegó a superar momentáneamente al primero, pero el precio no consiguió mantener la ruptura y regresó posteriormente por debajo de 705,65, la referencia que venía actuando como soporte.

Ese comportamiento puede revelar agotamiento comprador. El mercado atrajo nuevas compras por encima del máximo anterior, pero después fue incapaz de conservar el terreno conquistado. Si el trigo no recupera rápidamente los 705,65 durante las próximas horas, aumentaría la probabilidad de confirmar la ruptura falsa y desarrollar un movimiento bajista.

La señal más negativa sería observar cierres horarios por debajo de 705,65, seguidos de un intento fallido de recuperar el nivel. En ese escenario, el antiguo soporte pasaría a funcionar como resistencia y el doble techo tendría mayores posibilidades de activar una corrección. La pérdida de los mínimos posteriores aportaría una confirmación adicional.

¿Qué ocurriría si el trigo recupera los 705,65?

El escenario contrario también está claramente definido. Si el precio recupera rápidamente 705,65 y vuelve a romper los máximos recientes, la subida podría reanudarse con mayor fuerza. Una recuperación de ese tipo convertiría la actual debilidad en una trampa bajista: quienes hubieran vendido la pérdida del soporte tendrían que cerrar posiciones al mismo tiempo que regresarían los compradores de ruptura.

Por eso no conviene anticipar ninguno de los dos desenlaces. La sesión actual debería aclarar si estamos ante una simple pausa dentro del movimiento alcista o ante una ruptura falsa en el gráfico diario. Por encima de 705,65, con consolidación y posterior superación de máximos, volvería a favorecerse la continuidad. Por debajo, sin una recuperación inmediata, el posible doble techo ganaría protagonismo.

Los fundamentales justifican que el trigo incorpore una prima de riesgo, pero no garantizan que esa prima crezca todos los días. La guerra explica la subida; el comportamiento alrededor de 705,65 determinará si el mercado todavía tiene fuerza para prolongarla.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.