el UK100 se dispara tras el BoE; Ganancias eufóricas mientras Lagarde del BCE habla 🇪🇺

- Los mercados europeos suben con fuerza tras decisiones de bancos centrales, liderados por el UK100.
- El yen se fortalece ante posibles intervenciones, mientras el petróleo corrige y los metales rebotan.
- La política monetaria global sigue marcada por incertidumbre, con señales mixtas del BCE y un tono más hawkish del BoE.
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Mercados y empresas
Los índices europeos están registrando fuertes ganancias, liderados por Londres (UK100: +1.8%) después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas de interés sin cambios. También se observan subidas significativas en el DAX alemán (DE40: +1.4%), el AEX neerlandés (NED25: +1.3%) y el SMI suizo (SUI20: +1.1%). Las bolsas de París (FRA40: +0.55%) y Milán (ITA40: +0.85%) operan con mayor calma, pero se mantienen en terreno positivo.
- Glencore: La unidad de trading está logrando resultados récord debido a la volatilidad en los precios de commodities impulsada por la guerra en Irán. La compañía prevé que las ganancias anuales del área de comercialización superarán cómodamente el límite superior de su guía de $3.5 mil millones. Las acciones suben un 1%.
- BNP Paribas: Las acciones caen aproximadamente un 3.3% debido a provisiones por pérdidas crediticias de $1.08 mil millones que opacan un resultado positivo en beneficios. El beneficio neto aumentó un 9% hasta €3.22 mil millones, respaldado por la integración de AXA y una revalorización puntual de participaciones en Allfunds. La dirección mantiene un enfoque prudente.
- Rolls-Royce: La compañía mantuvo su previsión anual, estimando un beneficio operativo ajustado de hasta £4.2 mil millones y un flujo de caja libre de hasta £3.8 mil millones. El año comenzó con fuerza en todos los segmentos, con sólida demanda de aviones de fuselaje ancho. La empresa está mitigando disrupciones en el Medio Oriente y ejecutando recompras de acciones. Las acciones se disparan un 7.7%.
- Unilever: Las ventas subyacentes crecieron un 3.8%, superando expectativas gracias a volúmenes en Home Care y “Power Brands”. Se proyecta un crecimiento anual en la parte baja del rango del 4%–6%. Se planea la combinación del segmento Foods con McCormick a mediados de 2027, con sinergias de costos de $600 millones anuales. Las acciones suben un 1.3%.
- Stellantis: Las acciones caen cerca de un 3.7% debido a una recuperación de beneficios más lenta, a pesar de €960 millones en ingreso operativo ajustado. Un ajuste de costos por aranceles de €400 millones en Norteamérica ocultó una posible pérdida. Nuevos modelos de Jeep aumentaron la cuota de mercado en EE.UU.
- Caterpillar: Las acciones suben aproximadamente un 5% en el después de mercado luego de que el beneficio ajustado alcanzara $5.54 por acción, impulsado por un aumento del 38% en ingresos del segmento de construcción. El área de energía se benefició de la demanda de centros de datos vinculados a IA. Los ingresos totales alcanzaron $17.42 mil millones.
- FX: El yen japonés domina el mercado forex hoy (USDJPY: -2.2%; EURJPY: -2%), respaldado por narrativas sobre una posible intervención cambiaria desde Tokio. El apetito por riesgo se refleja en las subidas de las divisas antipodeanas (AUDUSD: +0.5%; NZDUSD: +0.65%). El EURUSD sube un 0.2% hasta 1.17.
- Commodities: Los contratos de petróleo Brent y WTI están experimentando una clara corrección tras la sesión récord de ayer (OIL: -1.85% a $109.90; OIL.WTI: -2.6% a $105.70 por barril). El gas natural (NATGAS) también cae (-1%). Los metales preciosos repuntan con fuerza (ORO: +2% a $4,630; PLATA: +3.3% a $73.75 por onza).
Economía y política
- Intervención de Japón: La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, declaró que las autoridades están listas para responder a movimientos en el mercado de divisas y se mantienen en alerta ante movimientos especulativos. El USDJPY cayó un 2.8% en pocas horas, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2026 (actualmente cerca de 156.000). Estos comentarios siguieron a la ruptura de ayer por encima de 160.000, nivel considerado informalmente como “umbral de dolor” para la debilidad del yen.
- Crecimiento en la Eurozona: El crecimiento económico se desaceleró al 0.1% trimestral en el primer trimestre de 2026, por debajo de la previsión de 0.2%. Los datos preliminares de inflación de abril coincidieron con las expectativas (IPC: 3%; IPC subyacente: 2.2%), sin generar volatilidad adicional en el euro. El desempleo se mantiene en 6.2%.
- BCE: El Banco Central Europeo mantuvo las tasas (tasa de depósito: 2%), señalando mayores riesgos para el crecimiento y la inflación. Las decisiones futuras dependerán de los datos y previsiones que consideren los shocks energéticos. El banco no introdujo un sesgo hawkish.
- Banco de Inglaterra: El BoE mantuvo las tasas en 3.75% con una votación de 8-1-0. La inclusión de un voto a favor de subida refleja un tono más hawkish dentro del banco y crecientes preocupaciones sobre presiones inflacionarias. El BoE también presentó distintos escenarios para la evolución de tasas dependiendo del mercado energético.
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