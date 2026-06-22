Elecciones en Colombia: victoria de De la Espriella dispara al COLCAP, pero el rally se enfría rápido

El resultado electoral de Colombia ya estaba siendo descontado desde semanas antes. El COLCAP acumula una ganancia cercana al 18% en el último mes, con Ecopetrol encabezando ese movimiento anticipatorio desde la primera vuelta, lo que explica la dinámica de la sesión del lunes, el índice abrió con un salto superior a 4%, llegó a tocar los niveles más altos en años, y luego revertió hasta cotizar en terreno negativo mientras los tenedores de acciones recogían utilidades en el nombre que más había corrido.

La renta fija soberana, en cambio, siguió acumulando ganancias y se convirtió en el mejor activo colombiano de la jornada, superando con claridad a sus pares de Brasil y México.

El resultado más ajustado en décadas y el proceso de verificación oficial

De La Espriella ganó el balotaje y es el nuevo presidente de Colombia. Fuente. BBC.

Con 99,9% de las urnas escrutadas en el recuento preliminar, Abelardo de la Espriella obtiene 49,65% de los votos frente al 48,70% del senador Iván Cepeda, una diferencia de aproximadamente 250.000 sufragios sobre más de 26 millones de votos emitidos de un total de 41 millones de colombianos habilitados. La ley colombiana exige un recuento oficial revisado ante notarios y jueces que comenzó a nivel municipal y avanza esta semana hacia las comisiones regionales y la instancia nacional, con el resultado definitivo esperado hacia el final de la semana. La campaña de Cepeda impugnó resultados de aproximadamente 33.000 urnas sobre un total de 122.000 e indicó que aguardará el proceso formal antes de reconocer el resultado.

De la Espriella, abogado de 47 años sin experiencia política previa reconocida como cargo electo, tomará posesión el 7 de agosto de confirmarse el resultado. Su discurso de victoria en Barranquilla fue conciliatorio: prometió gobernar para todos los colombianos, respetar la constitución y no perseguir a ningún sector político, un tono que contrastó con la agresividad de su retórica de campaña. El presidente Gustavo Petro, que apoyó a Cepeda, alegó irregularidades en el proceso electoral sin presentar evidencia concreta y exhortó a sus seguidores a evitar confrontaciones. En Bogotá, algunos negocios reforzaron sus vitrinas ante la posibilidad de protestas.

La bolsa: compra el rumor, vende el hecho en Ecopetrol

La dinámica de la Bolsa de Valores de Colombia en la sesión del lunes ilustra con claridad el patrón de toma de utilidades posterior a un evento esperado. Tras la apertura con alza, el COLCAP revirtió y opera en terreno negativo, con Ecopetrol cediendo más de 2% y posicionándose entre los peores desempeños de la jornada, a pesar de que la petrolera estatal es la compañía más directamente beneficiada por el programa de reactivación del sector de hidrocarburos que De la Espriella prometió durante la campaña.

Fuente: xStation5.

Desde la primera vuelta se observó una fuerte valorización de las acciones, un fortalecimiento del peso colombiano y una caída del riesgo país, todo lo cual reflejaba que el mercado ya anticipaba el desenlace del domingo. Una parte importante de la reacción positiva ya estaba incorporada en los precios, y algunos inversionistas optaron por realizar ganancias una vez confirmado el resultado.

La inversión sectorial es elocuente, los mayores avances del día los registran acciones ligadas a infraestructura, construcción y servicios financieros, sectores donde el movimiento previo fue más moderado. Cementos Argos preferencial sube 7,58%, Corficolombiana avanza 7,10% y Conconcreto gana 6,35%, mientras en Wall Street el ADR de Grupo Cibest (CIB) lidera con +5,81%. Ecopetrol en su ADR (EC) sube 1,21% en Nueva York, aunque Grupo Aval retrocede 1,74%.

Los bonos soberanos como el activo más destacado de la jornada

La renta fija colombiana ofrece la lectura más limpia del impacto electoral en los mercados, porque mientras los rendimientos de los bonos soberanos de Brasil, México, Chile y EE.UU. subían durante la jornada, las referencias colombianas a 10 años comprimían hasta 3,7 puntos básicos, el mejor desempeño entre las principales economías de la región. Los títulos en dólares con vencimiento en 2045, 2051 y 2061 avanzan entre 0,47% y 0,98%, superando ampliamente el desempeño de los pares regionales, y el bono con vencimiento en 2061 acumula una valorización cercana al 16% en los últimos tres meses, una de las más elevadas de América Latina. En el mercado externo, los bonos con vencimiento en 2054 suben 0,8 centavos hasta 116,9 centavos por dólar según Bloomberg.

Los bonos se benefician de la expectativa de menor riesgo fiscal y mayor independencia del banco central, factores cuyo impacto es inmediato en la prima de riesgo soberana. Las acciones, en cambio, ya habían incorporado gran parte de ese escenario durante las semanas previas, lo que reduce el espacio para nuevas ganancias de corto plazo una vez que el evento se materializa.

Las proyecciones y los riesgos de la transición

La visión de mediano plazo del mercado sigue siendo constructiva pero matizada por las condiciones de gobernabilidad. Estimase que el mercado podría tener una reacción positiva inicial de 5% en acciones seguida de 10% a 20% adicional en los próximos meses, con potencial alcista asociado a menores costos de capital y a la reactivación de planes de inversión en Ecopetrol, ISA y Cementos Argos, entre otras. Los mercados mantendrán el foco en la conformación del gabinete y el equipo económico como señal de la capacidad real de la nueva administración para avanzar en su agenda.

JPMorgan mantiene sobreponderación en TES y una posición larga en los títulos con vencimiento en septiembre de 2030, esperando que el próximo impulso provenga de mayor claridad sobre la gobernabilidad. Al mismo tiempo, el banco redujo su exposición a crédito soberano externo de 1,0 a 0,5, citando las tensiones que suelen emerger en períodos de transición cuando el resultado fue tan ajustado. El programa de De la Espriella como constructivo en dirección, pero advirtió que la reacción de corto plazo podría ser más contenida dado que el entorno externo es menos favorable que el de semanas atrás, con la Fed más hawkish y el dólar fortalecido.

El margen de gobernabilidad es el principal condicionante que los analistas identifican para la durabilidad del rebote. De la Espriella deberá construir mayorías en un Congreso donde la coalición de Cepeda es el bloque más grande en ambas cámaras sin que ningún partido cuente con mayoría propia. Los compromisos más ambiciosos de su campaña, incluyendo la reducción del aparato estatal, la reversión de la moratoria a nuevas exploraciones petroleras y los cambios en el régimen tributario, requerirán negociaciones legislativas que no están garantizadas de inicio. A eso se suma un déficit fiscal como el principal limitante para cumplir las promesas económicas, independientemente del resultado electoral.