Es este el punto de inflexión tras la corrección?

Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron con ligeras subidas, aunque el sentimiento mejora visiblemente al observar los contratos de futuros. El S&P 500 experimentó una corrección del 3 % desde su máximo del 30 de octubre hasta su punto más bajo durante la sesión asiática. Sin embargo, ahora se observa un fuerte rebote, con los futuros del S&P 500 superando nuevamente los 3.800 puntos.

🔍 Visión técnica sobre el S&P 500

El S&P 500 extiende su rebote tras datos macro positivos y pese a resultados mixtos: ¿se confirma el fin de la corrección?

Durante la sesión asiática, el S&P 500 continuó con su retroceso marcado, en una jornada volátil influenciada por resultados corporativos mixtos. Las malas cifras de Super Micro Computer (SMCI) y la decepción parcial de Arista provocaron caídas importantes, contrarrestadas por buenos resultados de AMD. El repunte actual se apoya en datos económicos de EE. UU. mejores a lo esperado, y el rebote desde el retroceso de Fibonacci del 50 % sugiere que el impulso alcista de fondo se mantiene intacto. Un cierre por encima de los 6.800 puntos confirmaría el fin de la fase correctiva.

Datos macro: señales de resiliencia económica en EE. UU.

Empleo en el sector privado (ADP) : +42.000 empleos en octubre, sorprendiendo tras una caída previa y apuntando a cierta estabilización del mercado laboral.

PMI de servicios ISM : El índice sorprendió positivamente con una lectura de 52,4 (vs. 50,8 esperado). Subíndice de precios pagados : Sube fuertemente a 70 puntos , alimentando preocupaciones inflacionarias. El repunte se sustentó en el crecimiento de la actividad empresarial y los nuevos pedidos .



Movimientos destacados en acciones: ganadores y perdedores