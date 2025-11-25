EUR/USD sube 0,4% y rebota desde una zona de soporte clave 📈

El EUR/USD avanza hoy impulsado por unos datos macroeconómicos mixtos procedentes de la economía estadounidense. Los mercados recibieron una lectura muy débil de la confianza del consumidor de octubre, datos decepcionantes del Richmond Fed y una inflación subyacente al productor inferior a lo esperado, tanto en términos interanuales como mensuales. Estos datos suaves se vieron reforzados por un informe de ventas minoristas por debajo de lo previsto, lo que llevó a los inversores a concluir que un recorte de tasas por la Fed en diciembre es ahora altamente probable. A medida que estas expectativas cambian, el EUR/USD continúa al alza, con la probabilidad de un recorte pasando de menos del 20% la semana pasada a casi el 80% hoy. El dólar se debilita.

Además, varios medios informaron —citando fuentes cercanas al proceso— que Kevin Hassett, considerado uno de los aliados más leales de Trump, se perfila como el principal candidato para presidir la Reserva Federal.

Esto refuerza entre los mercados la idea de que la política dovish de Trump se mantendrá bajo el próximo liderazgo de la Fed. La secretaria del Tesoro, Bessent, indicó que el nuevo presidente de la Fed probablemente será elegido antes de Navidad, y que una de sus principales tareas será “simplificar” y estandarizar la política monetaria, una dirección alineada con la desregulación —algo bien recibido por Wall Street y frecuentemente defendido por Hassett.

EUR/USD (intervalo D1)

El EUR/USD ha rebotado desde la EMA de 200 días (línea roja) y se aproxima a 1,158, formando un doble suelo en torno a 1,152. La tendencia de corto plazo respalda potenciales alzas hacia 1,162.

