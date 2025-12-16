EUR/USD sube tras NFP débil y salarios moderados

- El NFP confirma un enfriamiento gradual del mercado laboral; salarios más débiles y revisiones a la baja impulsan al EUR/USD y aumentan ligeramente las apuestas por un recorte de tasas.
- El NFP confirma un enfriamiento gradual del mercado laboral; salarios más débiles y revisiones a la baja impulsan al EUR/USD y aumentan ligeramente las apuestas por un recorte de tasas.
Estados Unidos – Datos de empleo de noviembre:
-
Tasa de participación: actual 62,5%; anterior 62,4%;
-
Nóminas no agrícolas (NFP): actual 64 mil; previsión 50 mil; anterior 119 mil;
-
Empleo público: actual -5,0 mil; anterior 22,0 mil;
-
Empleo privado no agrícola: actual 69 mil; anterior 97 mil;
-
Tasa de desempleo: actual 4,6%; previsión 4,5%; anterior 4,4%;
-
Empleo manufacturero: actual -5 mil; anterior -6 mil;
-
Horas semanales promedio: actual 34,3; anterior 34,2;
-
Salario promedio por hora: 3,5% interanual; anterior 3,8% interanual;
-
Salario promedio por hora: 0,1% mensual; previsión 0,3%; anterior 0,2%;
El informe laboral de noviembre mostró otro mes de dinamismo moderado del mercado laboral, con un aumento de 64.000 en las nóminas no agrícolas y una tasa de desempleo del 4,6%, prácticamente sin cambios respecto a septiembre. La contratación se concentró en salud (+46 mil), construcción (+28 mil) y asistencia social (+18 mil), mientras que transporte y almacenamiento (-18 mil) y el gobierno federal (-6 mil) registraron caídas. El empleo federal ya había caído 162 mil en octubre, contribuyendo a una estimación de -105 mil para las nóminas de ese mes, aunque la BLS señaló que no puede cuantificar el impacto del shutdown en los datos de octubre–noviembre.
Los datos de hogares de octubre no fueron recopilados y la tasa de respuesta de noviembre fue inusualmente baja (64%). La participación laboral y la relación empleo-población se mantuvieron estables, pero el número de personas trabajando a tiempo parcial por razones económicas aumentó en 909.000 desde septiembre. El crecimiento salarial fue moderado (0,1% m/m) y las revisiones redujeron el empleo de agosto–septiembre en 33.000, reforzando la imagen de un mercado laboral con escasa mejora neta desde abril.
Tras la publicación, los futuros de la Fed elevaron modestamente la probabilidad de un recorte en enero a alrededor de 31% (desde 22%), mientras que el mercado continúa descontando cerca de 58 pb de flexibilización en 2026.
________
👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
🔴Decisión política monetaria de Japón
Resumen diario: el Nasdaq 100 sube tras el IPC de EE. UU.; los mercados esperan la decisión del Banco de Japón 🏛️
La plata cae bajo $65 tras máximos históricos: ¿qué está pasando?
Previa Banco de Japón: ¿nos espera la primera subida de tasas desde enero?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.