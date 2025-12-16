EUR/USD sube tras NFP débil y salarios moderados

Estados Unidos – Datos de empleo de noviembre:

Tasa de participación: actual 62,5%; anterior 62,4%;

Nóminas no agrícolas (NFP): actual 64 mil; previsión 50 mil; anterior 119 mil;

Empleo público: actual -5,0 mil; anterior 22,0 mil;

Empleo privado no agrícola: actual 69 mil; anterior 97 mil;

Tasa de desempleo: actual 4,6%; previsión 4,5%; anterior 4,4%;

Empleo manufacturero: actual -5 mil; anterior -6 mil;

Horas semanales promedio: actual 34,3; anterior 34,2;

Salario promedio por hora: 3,5% interanual; anterior 3,8% interanual;

Salario promedio por hora: 0,1% mensual; previsión 0,3%; anterior 0,2%;

El informe laboral de noviembre mostró otro mes de dinamismo moderado del mercado laboral, con un aumento de 64.000 en las nóminas no agrícolas y una tasa de desempleo del 4,6%, prácticamente sin cambios respecto a septiembre. La contratación se concentró en salud (+46 mil), construcción (+28 mil) y asistencia social (+18 mil), mientras que transporte y almacenamiento (-18 mil) y el gobierno federal (-6 mil) registraron caídas. El empleo federal ya había caído 162 mil en octubre, contribuyendo a una estimación de -105 mil para las nóminas de ese mes, aunque la BLS señaló que no puede cuantificar el impacto del shutdown en los datos de octubre–noviembre.

Los datos de hogares de octubre no fueron recopilados y la tasa de respuesta de noviembre fue inusualmente baja (64%). La participación laboral y la relación empleo-población se mantuvieron estables, pero el número de personas trabajando a tiempo parcial por razones económicas aumentó en 909.000 desde septiembre. El crecimiento salarial fue moderado (0,1% m/m) y las revisiones redujeron el empleo de agosto–septiembre en 33.000, reforzando la imagen de un mercado laboral con escasa mejora neta desde abril.

Tras la publicación, los futuros de la Fed elevaron modestamente la probabilidad de un recorte en enero a alrededor de 31% (desde 22%), mientras que el mercado continúa descontando cerca de 58 pb de flexibilización en 2026.

