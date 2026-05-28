⬆️EURUSD rebota tras débiles datos de EE.UU.

Se produjo un cambio notable en los mercados financieros durante las últimas horas. El tipo de cambio del principal par de divisas, EURUSD, registró un fuerte rebote después de que caídas más pronunciadas lo empujaran momentáneamente por debajo del nivel de 1.16. El euro actualmente avanza alrededor de 0.1% frente al dólar estadounidense, cotizando cerca de la zona de 1.1630. Este movimiento surge de una combinación de decepcionantes datos macroeconómicos desde Estados Unidos, señales hawkish desde el Banco Central Europeo (BCE) y nuevos desarrollos en el frente geopolítico.

Datos macroeconómicos más débiles en EE.UU. y alivio inflacionario

El principal catalizador detrás de la debilidad del dólar provino de las últimas publicaciones macroeconómicas desde Estados Unidos, las cuales moderaron los temores hawkish de los inversores:

Desaceleración del crecimiento del PIB: La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicó su segunda revisión del PIB del primer trimestre, reduciendo la estimación de crecimiento económico a 1.6% desde el 2.0% previo. El mercado esperaba ampliamente que la cifra permaneciera sin cambios en 2.0%.

La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicó su segunda revisión del PIB del primer trimestre, reduciendo la estimación de crecimiento económico a 1.6% desde el 2.0% previo. El mercado esperaba ampliamente que la cifra permaneciera sin cambios en 2.0%. Inflación PCE en línea con las expectativas: El índice de precios del PCE (Gastos de Consumo Personal), la medida inflacionaria preferida de la Fed, subió hasta 3.8% interanual en abril (desde 3.5% en marzo), totalmente en línea con el consenso del mercado.

El índice de precios del (Gastos de Consumo Personal), la medida inflacionaria preferida de la Fed, subió hasta 3.8% interanual en abril (desde 3.5% en marzo), totalmente en línea con el consenso del mercado. Estabilización del Core PCE: El índice Core PCE (excluyendo alimentos y energía) se ubicó en 3.3% anual, también alineado con las expectativas. Además, en términos mensuales, la inflación subyacente aumentó 0.2%, ligeramente por debajo de las previsiones de 0.3%.



La revisión del PIB del primer trimestre muestra un menor crecimiento económico. El hecho de que el conflicto con Irán ya estuviera en marcha en marzo podría sugerir que los datos del segundo trimestre también enfrentarán un impacto negativo considerable desde este frente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



La inflación PCE repunta en línea con las expectativas. Esto contrasta fuertemente con la publicación del IPC, que sorprendió a los inversores con lecturas significativamente más altas. Fuente: Bloomberg Finance LP

El hecho de que la inflación no sorprendiera al alza, pese al fuerte incremento en los precios de materias primas, generó alivio entre los inversores. Combinado con la clara desaceleración del crecimiento del PIB, esto se tradujo en una caída del índice dólar. Una inflación alineada con las expectativas y un crecimiento más débil podrían moderar las expectativas del mercado respecto a rápidas subidas de tasas por parte de la Fed.

BCE hawkish y presión sobre la Eurozona

Mientras la economía estadounidense muestra señales de enfriamiento, desde Europa continúan llegando factores de apoyo para la moneda común. Las actas publicadas de la reunión de abril del Banco Central Europeo indican claramente que los factores de riesgo inflacionario en la Eurozona se han intensificado significativamente.

Funcionarios del BCE destacaron crecientes presiones inflacionarias, sugiriendo que el regulador europeo podría verse obligado a mantener tasas de interés restrictivas durante más tiempo. La divergencia en las perspectivas de política monetaria entre una Fed potencialmente más flexible y un BCE preocupado por la inflación proporcionó un fuerte impulso al fortalecimiento del EURUSD. Actualmente, el mercado descuenta una probabilidad cercana al 93% de una subida de tasas del BCE en junio.

Geopolítica: sanciones y un posible avance nuclear

Al mismo tiempo, la atención del mercado sigue centrada en Medio Oriente. Los precios de materias primas energéticas subieron en medio de nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en la región del Golfo Pérsico. El petróleo WTI avanzó más de 3% durante la sesión europea matutina. La situación se agravó aún más tras la decisión del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien anunció sanciones contra una nueva institución iraní que declaró unilateralmente el control sobre el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el sentimiento de mercado mejoró tras reportes del canal saudí Al Hadath. Según estas informaciones, Islamabad propondrá un compromiso a Washington mediante el cual el uranio iraní sería transferido a Beijing bajo estricta supervisión internacional. Tal movimiento diplomático podría desescalar significativamente el conflicto regional, reduciendo parte de la prima de riesgo en los mercados y moderando la demanda por activos refugio como el dólar. Por otro lado, Trump declaró recientemente que no quiere aceptar que el uranio iraní termine ni en Rusia ni en China.

Perspectiva técnica sobre EURUSD

La combinación de datos de crecimiento económico estadounidense más débiles de lo esperado, un tono hawkish desde el BCE y un potencial avance diplomático respecto al programa nuclear iraní proporcionó bases sólidas para un fuerte rebote del EURUSD. Los inversores obtuvieron argumentos que sugieren que el banco central estadounidense no se verá obligado a endurecer inmediatamente su política monetaria.

El cierre del EURUSD con una sombra tan pronunciada en la vela podría sugerir que el soporte clave en la zona de 1.16 continúa vigente, creando potencial para probar la resistencia ubicada en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0%.



Fuente: xStation5