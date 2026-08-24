FX Weekly: ¿Será Jackson Hole un punto de inflexión para el dólar? (24.08.2026)

La semana pasada estuvo dominada por los acontecimientos en el mercado de deuda. El miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una ampliación del programa de recompra de bonos, conocido como recompra de apoyo a la liquidez.

El programa afecta principalmente al tramo largo de la curva, es decir, a los bonos del Tesoro con vencimientos más largos.

El límite máximo para las operaciones individuales de recompra se incrementará al menos al doble (de USD 2.000 millones a USD 4.000 millones).

La intervención se produjo cuando los rendimientos de los bonos a 30 años alcanzaron máximos de 19 años (5,33%).

La reacción del mercado fue rápida: los rendimientos de los bonos a 30 años cayeron inmediatamente 10 puntos básicos y el dólar se debilitó un 0,9% frente al euro de referencia.

Figura 1: G10 FX Dashboard [vs. USD] (14.08.2026 - 21.08.2026)

Fuente : XTB Research, 24.08.2026

En los días siguientes, el mercado revirtió más de la mitad del movimiento del miércoles en el mercado de deuda. El dólar, que continúa bajo presión debido a las preocupaciones fiscales e institucionales, no logró recuperar la mayor parte de las caídas. La modesta apreciación de la moneda estadounidense que observamos hoy y el viernes parece ser principalmente el resultado de un ligero aumento en las expectativas del mercado sobre un alza de las tasas de interés en otoño. Una medida de este tipo podría considerarse una herramienta de equilibrio. La probabilidad implícita en el mercado de un movimiento al alza en septiembre se sitúa actualmente en torno al 40%. En octubre, es ligeramente superior al 60%.

Dólar estadounidense (USD)

Los inversionistas seguirán muy de cerca durante los próximos días todas las medidas destinadas a estabilizar la situación del mercado de deuda. Estamos convencidos de que este tema será ampliamente debatido en una de las conferencias de banqueros centrales más importantes del año: el simposio de Jackson Hole. El viernes a primera hora de la tarde, Kevin Warsh podrá abordar toda esta situación; para él, este evento tiene una importancia crítica.

¿Por qué?

Cuando Donald Trump nominó a Warsh para el cargo de presidente de la Reserva Federal en marzo, el mercado lo catalogó como alguien susceptible a las influencias, dispuesto a cambiar oportunistamente su enfoque sobre la política monetaria para satisfacer al presidente de Estados Unidos, quien exigía recortes de las tasas de interés.

Aunque Warsh logró, hasta cierto punto, desprenderse de esta etiqueta con la conferencia de junio, al presentar una retórica relativamente restrictiva, la repetición de los mismos mensajes en julio no fue recibida con entusiasmo. Mantuvo su decisión de entonces de no ofrecer orientación futura (forward guidance). Evitó responder preguntas sobre la legitimidad de una pausa, así como aquellas relacionadas con la situación económica actual.

Eso no será posible este viernes.

Warsh se ha visto favorecido recientemente por datos macroeconómicos que sugerían que no era necesario un endurecimiento inmediato de la política monetaria. Sin embargo, los inversionistas todavía quieren asegurarse de que cuenta con un plan de acción sólido y de que actúa con independencia. Si sus declaraciones vuelven a resultar poco convincentes, el dólar podría continuar con las caídas iniciadas tras la última reunión.

Dos días antes del discurso, que será crucial para las perspectivas futuras del dólar, esperamos la publicación de los datos de inflación PCE. Esta medida, aunque rezagada, ha sido históricamente la preferida por los responsables de política monetaria del FOMC a la hora de tomar decisiones sobre las tasas de interés. El consenso prevé un aumento del 0,2% mensual, lo que probablemente no genere grandes preocupaciones.

Ese mismo día, después del cierre del mercado estadounidense, se publicará el informe trimestral de Nvidia. Se trata de una prueba para la sostenibilidad de todo el mercado alcista impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial. Unos resultados inferiores a las muy elevadas expectativas probablemente provocarían un deterioro del sentimiento de riesgo, presionando a los activos de riesgo, y no solo en el mercado de renta variable. En una situación así, el beneficiado, paradójicamente, podría ser el dólar.

Euro (EUR)

En el otro lado están ocurriendo menos cosas. La estabilidad favorece a la moneda única. Un alza de las tasas de interés en la reunión de septiembre (10.09) continúa estando casi completamente descontada, mientras que los datos macroeconómicos entrantes siguen sorprendiendo, en general, al alza.

En los últimos días hemos conocido los indicadores PMI de agosto. El índice compuesto alcanzó su nivel más alto en nueve meses, impulsado por un excelente desempeño de la industria (máximo de 51 meses). Cabe destacar una mejora significativa de la situación en Alemania, favorecida por el aumento de la demanda de equipos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial y por un mayor gasto en defensa. En nuestra opinión, el programa de estímulo fiscal por EUR 500.000 millones, presentado en marzo de 2025 por Friedrich Merz, tiene una importancia considerable en este contexto.

Dólar canadiense (CAD)

Figura 2: G10 FX Dashboard [vs. USD] (24.08.2026)

Fuente: XTB Research, 24.08.2026

La moneda canadiense está experimentando hoy un debilitamiento relativamente significativo.

¿Por qué?

Las conversaciones sobre un nuevo acuerdo comercial entre Washington y Ottawa terminaron inesperadamente en fracaso. Las negociaciones se interrumpieron el viernes, lo que significó la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre los productos canadienses exportados a Estados Unidos. Estos abarcarán bienes por un valor total aproximado de entre USD 20.000 millones y USD 28.000 millones (entre el 5% y el 7% del total de las exportaciones canadienses a Estados Unidos).

La lista de productos sujetos a aranceles incluye, entre otros, madera, cemento, muebles, determinados productos lácteos, vino, equipos eléctricos y equipamiento de hockey. El presidente Donald Trump defiende firmemente la decisión. En redes sociales, acusó a Canadá de querer obtener los beneficios de ser un estado sin serlo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusa a Estados Unidos de introducir a última hora exigencias injustas y económicamente perjudiciales, incluidos intentos de limitar la capacidad de Canadá para cerrar acuerdos comerciales con otros países. La parte estadounidense, representada por Jamieson Greer, rechaza estas acusaciones y sostiene que fueron los negociadores canadienses quienes rompieron el compromiso previamente alcanzado al introducir nuevas exigencias.

Según los anuncios de Carney, los aranceles canadienses dirigidos a exportaciones estadounidenses de un valor similar (“dólar por dólar”, como afirma el propio primer ministro) entrarán en vigor el 8 de septiembre. Afectarán a sectores como el acero, la maquinaria agrícola, los electrodomésticos, los productos electrónicos y los productos lácteos. Por cierto, la selección no es casual; están diseñados para que su impacto se sienta rápidamente en estados estadounidenses políticamente clave, lo que podría adquirir especial importancia ante la rápida aproximación de las elecciones de mitad de mandato.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB