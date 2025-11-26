GBP/USD se dispara tras la publicación del panorama fiscal del Reino Unido por parte del OBR 📈

La Office for Budget Responsibility (OBR) publicó inesperadamente en su sitio web el panorama económico y fiscal de noviembre de 2025, antes del anuncio oficial del presupuesto por parte de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, generando confusión en los mercados. Los supuestos clave del informe son los siguientes:

Supuestos del OBR: ahora vs. estimaciones anteriores

El OBR prevé un endeudamiento público de 138.300 millones de GBP en 2025–26 y 117.700 millones de GBP en 2026–27.

El pronóstico de crecimiento de productividad a medio plazo se reduce a 1,0%, desde 1,3%, una señal estructuralmente negativa para el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía.

La congelación de los tramos del impuesto sobre la renta se extenderá de 2028–29 a 2030–31. Según el OBR, esto generaría alrededor de 8.000 millones de GBP adicionales en 2029–30, empujando gradualmente a más contribuyentes hacia tramos superiores a medida que suben los salarios.

Los ingresos derivados de aumentos de impuestos y cambios fiscales ascenderían a 26.100 millones de GBP anuales en 2029–30, en comparación con la senda de menor carga tributaria prevista en marzo.

The forecast for average real GDP growth was cut to about 1.5% per year, which is 0.3 percentage points less than the OBR’s March projection.

El superávit presupuestario corriente del sector público para 2029–30 se eleva a 21.700 millones de GBP, desde los 9.900 millones proyectados en marzo, aunque esta mejora se debe principalmente a mayores impuestos y a la congelación de tramos.

Se introducirá un impuesto por kilómetro recorrido para vehículos eléctricos a partir de 2028:

3 peniques/milla para BEV

1,5 peniques/milla para PHEV

Indexado al IPC, será una fuente creciente de ingresos fiscales.

Restricciones al “salary sacrifice”: las contribuciones de pensiones que superen 2.000 GBP al año estarán sujetas a NIC a partir de abril de 2029, aumentando así la carga fiscal sobre las aportaciones elevadas.

Nuevo impuesto sobre propiedades de alto valor: se aplicará un recargo en el council tax para viviendas valoradas en más de 2 millones de GBP desde 2028, generando unos 0,4 mil millones de GBP anuales.

La libra esterlina cayó inicialmente y los rendimientos de los gilts británicos aumentaron tras la publicación del documento y el aumento previsto en el endeudamiento público. Pese a ello, el par GBP/USD registra hoy una fuerte alza.

Fuente: xStation5



____



Opera pares como GBP/USD con análisis profesional en tiempo real y datos macro de alto impacto.

Abre tu cuenta real en XTB y opera con herramientas avanzadas del mercado FX:

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh