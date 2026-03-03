-
La ruptura de un soporte técnico relevante confirma un deterioro claro en la estructura del EUR/USD y favorece la continuidad bajista.
-
El fortalecimiento del dólar se apoya en un entorno global más tenso, donde energía cara y riesgo geopolítico penalizan especialmente a Europa.
-
La ruptura de un soporte técnico relevante confirma un deterioro claro en la estructura del EUR/USD y favorece la continuidad bajista.
-
El fortalecimiento del dólar se apoya en un entorno global más tenso, donde energía cara y riesgo geopolítico penalizan especialmente a Europa.
El euro está teniendo un desempeño muy pobre hoy, presionado por un dólar estadounidense fortalecido y por la perspectiva de un repunte en los precios de la energía que podría “enterrar las posibilidades” de una recuperación en la industria europea.
El EUR/USD retrocede
El par EUR/USD cae más de un 0,3% y ha perforado un nivel de soporte clave en la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), una zona desde la que el par rebotó tres veces en 2025. Nuevas subidas en los precios del petróleo y el gas podrían ejercer una presión adicional significativa, mientras que una desescalada o fin del conflicto con Irán podría ofrecer apoyo.
Lamentablemente, actualmente no hay señales de que el impulso bélico en Oriente Medio vaya a revertirse pronto. Netanyahu afirmó que Israel no busca una guerra prolongada, pero ayer Trump no descartó desplegar tropas terrestres y esta mañana dijo que Estados Unidos está preparado para una guerra larga y victoriosa.
En este momento, el aumento de los precios del gas en particular puede suponer un desafío serio para Europa y, en consecuencia, para el euro. El gráfico muestra un RSI acercándose a territorio de sobreventa, mientras que el volumen vendedor domina claramente.
Precio del par EUR/USD
Fuente: xStation5
Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo
Dólar hoy México: El dólar sube frente al peso mexicano tras débiles nóminas en EE.UU. y señales mixtas en el consumo
Tres mercados a seguir la próxima semana (06.03.2026)
🔴 ¿CÓMO POSICIONARSE ante el dólar?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.