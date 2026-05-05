Gráfico del día: ¿Alcanzará el petróleo los 150 dólares? Enverus advierte (05.05.2026)

Los futuros del crudo Brent (OIL) están retrocediendo levemente tras el repunte del lunes, cuando los inversores reaccionaron con pánico ante una nueva escalada entre EE.UU. e Irán. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa hoy, la cual será seguida de cerca por los mercados en busca de nuevas señales de escalada; los futuros podrían mantenerse volátiles. El crudo Brent descendió hacia los 113 dólares por barril tras haber subido cerca de un 6% el lunes. Cientos de embarcaciones se están concentrando cerca de Dubái, mientras que algunos buques están evitando el Estrecho de Ormuz en respuesta a los intentos de Irán de expandir su zona de control.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraní y principal negociador en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió que Irán “ni siquiera ha comenzado” en su enfrentamiento sobre el Estrecho de Ormuz. “Sabemos muy bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos; mientras que nosotros ni siquiera hemos comenzado aún”, escribió en X. Corea del Sur está considerando unirse a una coalición para asegurar la libertad de navegación en Ormuz, mientras que Irán no ha confirmado ni negado oficialmente ataques al centro petrolero en Fujairah.

Datos clave

El petróleo mantuvo la mayor parte de sus fuertes ganancias tras la escalada de tensiones en Oriente Medio, donde EE.UU. e Irán intercambiaron fuego cerca del Estrecho de Ormuz, con el WTI alrededor de los 105 dólares por barril tras subir más del 4% .

mantuvo la mayor parte de sus fuertes ganancias tras la escalada de tensiones en Oriente Medio, donde EE.UU. e Irán intercambiaron fuego cerca del Estrecho de Ormuz, con el alrededor de los tras subir más del . El lunes 4 de mayo, el ejército de EE.UU. repelió ataques iraníes mientras escoltaba dos embarcaciones con bandera estadounidense a través de esta vía estratégica, según el Comando Central de EE.UU. , mientras que una terminal petrolera en Fujairah (EAU) fue atacada, lo que elevó las preocupaciones sobre la seguridad de la infraestructura energética en la región.

, mientras que una terminal petrolera en fue atacada, lo que elevó las preocupaciones sobre la seguridad de la en la región. Estados Unidos intentó despejar un paso a través de Ormuz para los buques atrapados por el conflicto, pero estas acciones debilitaron la durabilidad del alto el fuego de cuatro semanas entre Washington y Teherán . Según Eurasia Group , sin un acuerdo entre EE.UU. e Irán, es probable que el estrecho permanezca cerrado, lo que implica una presión alcista continua sobre los precios del petróleo .

. Según , sin un acuerdo entre EE.UU. e Irán, es probable que el estrecho permanezca cerrado, lo que implica una presión alcista continua sobre los . El CEO de Chevron , Mike Wirth, señaló a la administración de Trump que la oferta global de petróleo se está “ajustando” debido al cierre del Estrecho de Ormuz. El crudo estadounidense ha subido más de un 80% en lo que va del año , ya que el conflicto ha retirado millones de barriles del mercado.

, Mike Wirth, señaló a la administración de que la oferta global de petróleo se está “ajustando” debido al cierre del Estrecho de Ormuz. El crudo estadounidense ha subido más de un , ya que el conflicto ha retirado millones de barriles del mercado. El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado para la mayoría de las embarcaciones, con algunos pozos regionales paralizados. La ruta está sujeta a un bloqueo dual: Irán intenta detener el tránsito, mientras que EE.UU. bloquea los buques que navegan hacia o desde Irán.

permanece prácticamente cerrado para la mayoría de las embarcaciones, con algunos pozos regionales paralizados. La ruta está sujeta a un bloqueo dual: Irán intenta detener el tránsito, mientras que EE.UU. bloquea los buques que navegan hacia o desde Irán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi , afirmó que las conversaciones con Washington están “avanzando”, pero advirtió a EE.UU. y a los EAU sobre el riesgo de ser arrastrados nuevamente al conflicto. Añadió que los eventos en Ormuz demuestran que “no hay una solución militar para una crisis política”. Donald Trump declaró recientemente que la guerra, iniciada a finales de febrero, podría durar otras dos o tres semanas, agregando que “el tiempo no es un factor esencial” para alcanzar un acuerdo.

, afirmó que las conversaciones con Washington están “avanzando”, pero advirtió a EE.UU. y a los EAU sobre el riesgo de ser arrastrados nuevamente al conflicto. Añadió que los eventos en Ormuz demuestran que “no hay una solución militar para una crisis política”. declaró recientemente que la guerra, iniciada a finales de febrero, podría durar otras dos o tres semanas, agregando que “el tiempo no es un factor esencial” para alcanzar un acuerdo. Carl Larry , de Enverus , indicó que el petróleo probablemente continuará subiendo gradualmente, ya que la escalada sigue siendo el escenario base y las perspectivas de paz se están desvaneciendo. Señaló que las consecuencias de una mayor escalada son difíciles de predecir, pero “no serán positivas”.

, de , indicó que el petróleo probablemente continuará subiendo gradualmente, ya que la escalada sigue siendo el escenario base y las perspectivas de paz se están desvaneciendo. Señaló que las consecuencias de una mayor escalada son difíciles de predecir, pero “no serán positivas”. El aumento de los costos energéticos está alimentando las preocupaciones sobre la inflación y una desaceleración del crecimiento económico. Los inversores están cubriéndose cada vez más ante un escenario en el que la Reserva Federal podría verse obligada a cambiar su postura y subir las tasas de interés para contener las presiones de precios.

Crudo Brent OIL (gráfico D1)

El petróleo mantiene una tendencia alcista gradual, y si el impulso de finales de febrero, que alcanzó su punto máximo a principios de abril, se repitiera en una estructura 1:1, no se puede descartar un movimiento hacia los 150 dólares por barril. Por otro lado, el rango de 113–118 dólares representa una zona donde la toma de beneficios podría acelerarse, ya que marca máximos de varios años y aumenta el riesgo de volatilidad en ambas direcciones. Un soporte clave de momentum es la EMA de 50 días, actualmente cerca del nivel psicológico de los 100 dólares. Si las tensiones en Ormuz aumentan, lo que también podría afectar Bab-Al Mandeb, el oleoducto Este-Oeste y la infraestructura del Mar Rojo, un escenario de petróleo en 150 dólares podría ser realista este año. Por ahora, a pesar del petróleo en 113 dólares, no se observa destrucción de la demanda global de crudo, según el análisis de Morgan Stanley.



Fuente: xStation5