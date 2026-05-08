Gráfico del día: La PLATA no se rinde. El capital vuelve al mercado

La PLATA continúa su rebote (+2,1%), recuperándose de la caída registrada al cierre de la sesión de ayer y volviendo a poner a prueba la resistencia psicológica en los $80 por onza. Los metales preciosos mantienen su tendencia alcista a pesar del incidente militar en el Estrecho de Ormuz, mientras el regreso de la demanda especulativa respalda el rebote en curso.



El contrato de PLATA ha recuperado aproximadamente la mitad de la caída registrada al cierre de ayer. La ruptura por encima de tres medias móviles exponenciales clave (EMA10, EMA30 y EMA100) proporciona una clara señal de impulso alcista. Sin embargo, a menos que el precio logre consolidar una ruptura por encima de los $80, sigue siendo más probable una consolidación alrededor de estas medias que una ruptura sostenida. Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando hoy a la PLATA?

Debilidad del dólar: el mercado descuenta una desescalada. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) lleva varias sesiones poniendo a prueba un soporte clave cerca de 97,50–97,80 (aproximadamente mínimos de dos meses). El regreso a niveles observados antes del conflicto con Irán sugiere que el mercado está descontando agresivamente un escenario de paz y eliminando la prima de riesgo geopolítico. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años permanecen 10 puntos básicos por debajo de sus máximos de abril, aumentando el atractivo relativo de los activos que no generan rendimiento.

Apatía geopolítica: el Estrecho de Ormuz es ignorado. A pesar de un enfrentamiento armado que involucró destructores estadounidenses, la plata reanudó rápidamente su rally. Este retorno a las tendencias previas al incidente, dólar más débil, caída del petróleo y rendimientos estables, demuestra que los inversores consideran las tensiones regionales como un “ruido” transitorio, prefiriendo centrarse en el optimismo en torno al propuesto acuerdo de paz de una sola página.

Acumulación de plata: regreso del “hot money”. Los datos de CME Group confirman que los volúmenes de negociación de futuros y opciones sobre plata están rebotando desde mínimos mensuales, señalando el regreso de la demanda especulativa. La recuperación de niveles neutrales de actividad mientras se mantiene el rebote técnico sugiere que el capital ha dejado de salir del mercado y ahora se posiciona para una posible ruptura alcista, considerando las recientes caídas como una oportunidad para construir posiciones largas.



Volumen diario de derivados de plata (azul oscuro - futuros; azul claro - opciones). Fuente: xStation5