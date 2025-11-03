Gráfico del día – Petróleo (03.11.2025)

Ajuste de previsiones por parte de bancos de inversión : Morgan Stanley y UBS revisan sus proyecciones para el Brent, con expectativas de precios entre 60 y 70 USD por barril, en un contexto marcado por récords de producción en EE. UU. y tensiones geopolíticas.

Preocupación por exceso de oferta en 2026 : La OPEP+ planea pausar nuevos incrementos de producción en el primer trimestre de 2026, en respuesta a los riesgos de sobreoferta y la debilidad de la demanda, especialmente en Asia.

Estabilidad de precios a pesar del aumento de producción : El precio del crudo Brent se mantiene en 64,80 USD por barril, a pesar de que la OPEP+ aprobó un aumento moderado de producción de 137.000 barriles diarios a partir de diciembre.

Los precios del petróleo se mantienen estables hoy en 64,80 USD por barril de crudo Brent, a pesar de un aumento moderado en la producción de 137.000 barriles diarios a partir de diciembre. La decisión se tomó durante la reunión del domingo.

La OPEP+ también anunció su intención de pausar los incrementos de producción durante el primer trimestre de 2026, lo que ayudó a equilibrar la reacción del mercado. Esta decisión refleja una creciente preocupación por una posible sobresaturación del mercado petrolero a comienzos del próximo año. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los productores rusos han generado incertidumbre en la oferta proveniente de Rusia, uno de los miembros clave del grupo OPEP+. Aunque factores geopolíticos —como el ataque con drones ucranianos al puerto ruso de Tuapsé— han incrementado la volatilidad, el mercado se mantiene centrado principalmente en los riesgos de exceso de oferta y en la debilidad de la actividad industrial en Asia.

Tras la decisión de la OPEP+, Morgan Stanley elevó su previsión para el Brent a 60 USD por barril para comienzos de 2026 (desde los 57,50 USD previos), citando una menor preocupación por el exceso de oferta. Por su parte, UBS mantuvo su rango de previsión entre 60 y 70 USD por barril, con un objetivo de 62 USD para fin de año. Los analistas prevén que el mercado seguirá presionado en 2026 debido al récord histórico de producción petrolera en EE. UU. (13,8 millones de barriles diarios) y la debilidad de la demanda en Asia.



