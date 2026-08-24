Gráfico del día: Trump impulsa la caída del dólar canadiense (24.08.2026)

La semana ha comenzado con una volatilidad relativamente baja en el mercado de divisas. Una excepción es el dólar canadiense, que hoy se debilita más de un 0,4% frente al dólar estadounidense.

Figura 1: Panel de divisas del G10 (24.06.2026)

Fuente: XTB Research, 24.08.2026

¿Dónde se pueden encontrar las razones de este movimiento?

Regreso de la guerra comercial

as conversaciones sobre un nuevo acuerdo comercial entre Washington y Ottawa han fracasado inesperadamente. Las negociaciones se interrumpieron el viernes, lo que dio lugar a la implementación de aranceles del 50% sobre los productos canadienses exportados a Estados Unidos. Estos afectarán a bienes por un valor total de aproximadamente entre 20.000 y 28.000 millones de dólares (entre el 5% y el 7% de todas las exportaciones canadienses a Estados Unidos).

La lista de aranceles incluye, entre otros, madera, cemento, muebles, determinados productos lácteos, vino, equipos eléctricos y equipamiento de hockey. El presidente Donald Trump defiende firmemente la decisión. En redes sociales, acusó a Canadá de “querer obtener los beneficios de ser un estado sin serlo”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusa a Estados Unidos de introducir a última hora exigencias injustas y perjudiciales para la economía, incluidos intentos de limitar la capacidad de Canadá para alcanzar acuerdos comerciales con otros países. La parte estadounidense (representada por Jamieson Greer) rechaza estas acusaciones y sostiene que fueron los negociadores canadienses quienes rompieron el acuerdo previamente alcanzado al plantear nuevas exigencias.

Represalias previstas

Según los anuncios de Carney, los aranceles canadienses dirigidos a exportaciones estadounidenses por un valor similar entrarán en vigor el 8 de septiembre (“dólar por dólar”, como afirma el propio primer ministro). Afectarán a sectores como el acero, la maquinaria agrícola, los electrodomésticos, la electrónica y los productos lácteos. Por cierto, la selección no es casual: se pretende que su impacto se sienta rápidamente en estados estadounidenses clave desde el punto de vista político (lo que podría adquirir especial relevancia ante la rápida aproximación de las elecciones de mitad de mandato).

Deuda, PCE y Jackson Hole

Por el lado del dólar, tres elementos centrarán la atención.

El primero será la situación en el mercado de deuda. La caída del rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años como resultado de la intervención del Departamento del Tesoro resultó insostenible. Actualmente se sitúa en el 5,24%, lo que significa que está aproximadamente 6 puntos base por encima de los mínimos del jueves. Si aparecen nuevas declaraciones que señalen un aumento de la oferta de dólares en el mercado, deberíamos esperar una mayor depreciación de la divisa.

El segundo es la publicación del miércoles de los datos de inflación PCE. Se trata de una lectura considerablemente rezagada respecto al IPC, pero históricamente ha sido la medida preferida por los responsables de política monetaria del FOMC. Naturalmente, la publicación adquiere especial relevancia a la luz del reciente cambio en las valoraciones del mercado. Tras la última intervención fallida de Scott Bessent, la probabilidad implícita en el mercado de una subida de las tasas de interés en otoño ha aumentado. La subida de septiembre se descuenta con una probabilidad de aproximadamente el 40%. La de octubre, con algo más del 60%.

El tercero, y quizás el más importante, podría ser el simposio de Jackson Hole, que se celebrará desde el jueves hasta el sábado. El viernes, alrededor de las 11:00, el presidente Warsh tomará la palabra. Parece que la ausencia de orientación futura no es una opción. Los mercados esperan claridad; su ausencia podría aumentar la ya significativa presión sobre el dólar estadounidense. El presidente de la Fed ha anunciado que abordará Jackson Hole como una especie de borrón y cuenta nueva. La pregunta es cómo pretende escribir sobre esa página en blanco.

Análisis técnico

Figura 2: USD/CAD [D1] (31.03.2026 - 24.08.2026)

Fuente: xStation, 24.08.2026

A mediano plazo, la ventaja sigue estando del lado de la oferta, lo que se confirma por la posición del precio por debajo de todas las medias móviles clave. Las medias EMA de 50, 100 y 150 periodos, junto con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, crean una sólida zona de resistencia. Sin embargo, el indicador RSI, situado en 37,9, está subiendo lentamente desde la zona de sobreventa, lo que deja margen para un nuevo movimiento alcista como parte de una corrección.