Guerra en Irán: tres escenarios que podrían redefinir los mercados

Estos escenarios están elaborados con fines educativos y los niveles mencionados no constituyen objetivos de precio.

La guerra en el Golfo Pérsico se ha convertido en el principal factor que condiciona el comportamiento de los mercados financieros. Actualmente, los inversionistas se ven obligados a incorporar en los precios de los activos posibles desarrollos a corto plazo del conflicto, incluyendo su escala, objetivos y duración.

Sin embargo, más allá de la incertidumbre inmediata, surge una pregunta clave:

¿Qué ocurrirá cuando el conflicto llegue a su fin?

Los conflictos armados son, por naturaleza, procesos de suma negativa. La enorme destrucción y el consumo de recursos implican que su duración es necesariamente limitada. Esto también aplica al conflicto en el Golfo Pérsico. Estados Unidos enfrenta una presión creciente por el alza en los precios de combustibles y fertilizantes, mientras la inflación y el contexto electoral pesan cada vez más sobre la administración de Donald Trump. En el caso de Irán, la situación es aún más compleja: una economía rezagada y debilitada difícilmente puede sostener un conflicto prolongado bajo bombardeos continuos.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz, además, afecta directamente a Europa y Asia, lo que genera un interés global en la desescalada o, al menos, en la reapertura de esta ruta clave para el comercio energético. En este contexto, y considerando la información disponible, es posible identificar varios escenarios probables y analizar su impacto en los mercados financieros.

Escenario 1: reapertura del estrecho y normalización parcial

Este escenario se presenta actualmente como el caso base. Aunque una invasión total de Irán es posible, no necesariamente sería requerida. El objetivo de Estados Unidos no sería conquistar el país, sino neutralizar su programa nuclear y reabrir el Estrecho de Ormuz. La estrategia implicaría el control de puntos estratégicos en el estrecho, incluyendo islas y zonas costeras, mediante operaciones navales. Irán tiene una capacidad limitada para defender posiciones avanzadas en la costa del Golfo Pérsico, y sus drones no serían efectivos contra objetivos en movimiento a gran distancia. Neutralizar la capacidad de bloqueo del estrecho eliminaría la principal herramienta de presión iraní. Esto no implicaría la caída del régimen, pero podría forzar un alto el fuego o una capitulación parcial en el tiempo.

Reacción de mercado:

El petróleo recibiría soporte, especialmente en el largo plazo, debido a una prima de riesgo persistente asociada a posibles nuevos episodios de conflicto. En el corto plazo, el Brent podría subir hacia los 120–140 dólares por barril, seguido de una caída gradual hacia niveles cercanos a 80 dólares, manteniendo una prima estructural de 5 a 10 dólares. La escalada también podría impulsar el oro, con aumentos estimados entre 5% y 7% en el corto y mediano plazo. Se esperaría presión sobre monedas de mercados emergentes, junto con caídas moderadas pero sostenidas en bolsas de Asia y parte de Europa.

Escenario 2: escalada total y paz frágil

Este escenario representa la opción más extrema y una extensión del anterior. Implica un intento real de desmantelar el régimen iraní mediante ataques a infraestructura crítica y posibles operaciones terrestres.Estados Unidos podría combinar bombardeos masivos con incursiones limitadas en zonas estratégicas como Khuzestan o Bandar Abbas, estableciendo bases operativas avanzadas para operaciones especiales orientadas a neutralizar el programa nuclear iraní o apoyar movimientos opositores.

El daño a infraestructuras energéticas y de agua podría desencadenar una crisis humanitaria de gran escala, dificultando cualquier resistencia organizada. Irán, en respuesta, intentaría atacar instalaciones clave en países del Golfo, lo que podría provocar daños significativos y evacuaciones en la región. Aunque Irán no tendría capacidad para colapsar completamente los sistemas energéticos del Golfo, el nivel de destrucción podría ser suficiente para afectar la producción durante meses.

Ni el ejército iraní ni la Guardia Revolucionaria (IRGC) tienen la capacidad de repeler una ofensiva terrestre estadounidense decidida, en caso de producirse. La combinación de ataques sin restricciones sobre Irán y una invasión terrestre limitada en la región —por ejemplo, en Juzestán o Bandar Abbas— permitiría a Estados Unidos establecer una base operativa avanzada para operaciones de fuerzas especiales, con el objetivo de neutralizar el programa nuclear iraní y/o apoyar movimientos contrarios al gobierno.

Un escenario de este tipo, aunque con costos extremadamente elevados para todas las partes, podría derivar en la neutralización parcial o incluso total de Irán como amenaza para la región.

Reacción de mercado:

El petróleo reaccionaría con mayor intensidad, con el Brent potencialmente alcanzando niveles de 160–180 dólares por barril. El oro también se vería impulsado, con niveles cercanos a 5.100 dólares dentro del rango posible. El conflicto podría expandirse geográficamente, afectando con fuerza a sectores como aerolíneas, con caídas estimadas entre 6% y 10%. El dólar podría experimentar una fuerte apreciación, similar a la observada en 2022, mientras las acciones del sector defensa alcanzarían nuevos máximos.

Escenario 3: desescalada y retirada de Estados Unidos

Aunque menos probable, este escenario contempla una retirada de Estados Unidos sin una resolución definitiva del conflicto. Esto implicaría aceptar condiciones cercanas a las demandas de Irán, lo que representaría una derrota reputacional para Washington.

Sin embargo, factores como una crisis política, económica o incluso una derrota militar podrían forzar un compromiso que incluiría alivio de sanciones a cambio de algún grado de desarme iraní.

Reacción de mercado:

En este escenario favorable para Irán, el país podría reintegrarse al mercado global, lo que implicaría una caída significativa en los precios del petróleo. Tras un eventual alto el fuego, el petróleo podría descender rápidamente hacia los 75 dólares por barril e incluso acercarse a los 50 dólares en el mediano plazo. La reducción del riesgo geopolítico presionaría al dólar y a las acciones del sector defensa, mientras el euro podría apreciarse hacia niveles de 1.10–1.12 frente al dólar.

El oro mantendría un desempeño relativamente sólido debido a la inflación y la demanda de bancos centrales, aunque no ocurriría lo mismo con la plata o el platino. Se esperaría un rebote en criptomonedas y en sectores golpeados por el conflicto, como aerolíneas, automotrices y turismo, con subidas de varios puntos porcentuales. A más largo plazo, este escenario podría implicar un cambio en el equilibrio económico global, desplazando el centro de gravedad desde Estados Unidos hacia Europa y Asia.

Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst, XTB