Hoy conoceremos el informe de inflación en Canadá

Las principales publicaciones económicas del día son el informe del PIB de Suiza y el IPC de Canadá. Además, las intervenciones de tres miembros de la Fed —Williams, Kashkari y Waller— podrían resultar de interés. Los recientes comentarios de los responsables políticos han reducido las expectativas de un recorte en la próxima reunión hasta el 43,9%. Si se mantienen declaraciones más restrictivas, esta tendencia podría asentarse.

Calendario económico del día

09:00 - Informe del tercer trimestre del PIB de Suiza

Dato previo del 0,1% intertrimestral.

09:15 - Intervención de De Guindos (BCE)

11:00 - Previsiones económicas de la UE

14:20 - Discurso de Mann (Banco de Inglaterra)

14:30 - Datos de inflación de octubre en Canadá

14:30 - Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (noviembre)

Pronóstico: 6,10. Dato previo de 10,70.

15:00 - Discurso de Williams (Fed)

15:45 - Discurso de Lane (BCE)

19:00 - Discurso de Kashkari (Fed)

21:35 - Discurso de Waller (Fed)