Hoy conoceremos el informe de inflación en Canadá

Las principales publicaciones económicas del día son el informe del PIB de Suiza y el IPC de Canadá. Además, las intervenciones de tres miembros de la Fed —Williams, Kashkari y Waller— podrían resultar de interés. Los recientes comentarios de los responsables políticos han reducido las expectativas de un recorte en la próxima reunión hasta el 43,9%. Si se mantienen declaraciones más restrictivas, esta tendencia podría asentarse.
Calendario económico del día
09:00 - Informe del tercer trimestre del PIB de Suiza
- Dato previo del 0,1% intertrimestral.
09:15 - Intervención de De Guindos (BCE)
11:00 - Previsiones económicas de la UE
14:20 - Discurso de Mann (Banco de Inglaterra)
14:30 - Datos de inflación de octubre en Canadá
14:30 - Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (noviembre)
- Pronóstico: 6,10. Dato previo de 10,70.
15:00 - Discurso de Williams (Fed)
15:45 - Discurso de Lane (BCE)
19:00 - Discurso de Kashkari (Fed)
21:35 - Discurso de Waller (Fed)
Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios
Dólar hoy en México sube 0.6% ante señales de desaceleración económica y presión externa
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.