Caídas en los índices chinos

Los selectivos de Asia-Pacífico registran una sesión mixta, con los índices chinos cayendo entre un 0,50% y un 0,70% mientras el Nikkei 225 retrocede una décima. En el mercado de divisas, la volatilidad es limitada. El dólar estadounidense se recupera ligeramente, con una subida del 0,1% sobre el euro.

Tokio prepara un paquete de medidas por valor de más de 17 billones de yenes para aliviar el coste de vida y apoyar el desarrollo en IA y semiconductores. Se espera que el gobierno apruebe esta inversión el viernes.

Política monetaria

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, se mostró cauto respecto a otro recorte de tipos en diciembre, indicando que los datos aún no lo justifican. Actualmente, el mercado estima una probabilidad de tan solo el 43,9% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre.

Olli Rehn, del BCE, advirtió que la inflación podría caer por debajo del objetivo del 2% debido al abaratamiento de la energía, la fortaleza del euro y la desaceleración del crecimiento salarial. Pese a ello, no se descarta un recorte en diciembre.

Geopolítica

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que el Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles (presuntamente liderado por Maduro) como organización terrorista. Trump afirmó que Estados Unidos podría entablar conversaciones con Maduro, incluso mientras aumenta la presencia militar estadounidense cerca de Venezuela.

Cuatro buques armados de la Guardia Costera china entraron brevemente en aguas administradas por Japón cerca de islas en disputa. China emitió advertencias de viaje y estudios sobre la zona mientras que Tokio enviará un diplomático de alto rango a Pekín para estabilizar las relaciones.

Otros mercados

Berkshire Hathaway anunció una nueva inversión de aproximadamente 4.300 millones de dólares en Alphabet, convirtiéndola en la décima mayor participación de la compañía en su cartera.

Los precios de los contratos de DRAM para servidores (especialmente DDR5) se han disparado debido a la escasez provocada por el auge de la IA.