Hoy conoceremos la inflación en EE. UU., el dato más importante de la semana

La sesión de negociación de este miércoles en los mercados financieros estará dominada por la publicación de importantes datos de inflación al consumidor (IPC). El principal foco de atención para los inversores globales será el dato del IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de julio, que se conocerá esta tarde. Estos datos tendrán un impacto directo en las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal en sus próximas reuniones.

Los mercados analizarán los datos definitivos de inflación de Alemania, que ofrecerán una visión más clara de las presiones sobre los precios en la mayor economía de la eurozona. Dadas las publicaciones previstas para hoy, se espera una elevada volatilidad en los mercados de divisas (FX), los índices bursátiles y las rentabilidades de la deuda pública.

Calendario económico del día

08:00 - Alemania – Inflación final del IPC (interanual) de julio: 2,8%. Consenso: 2,8%. Anterior: 2,3%.

08:00 - Alemania – Inflación final del IPCA (interanual) de julio: 2,8%. Consenso: 2,8%. Anterior: 2,4%.

08:00 - Alemania – Inflación final del IPC (mensual) de julio: 0,8%. Consenso: 0,8%. Anterior: -0,3%.

08:00 - Rumanía – Inflación del IPC (interanual) de julio. Consenso: 7,9%. Anterior: 10,4%.

09:00 - Polonia – Indicador de inflación futura del BIEC de agosto. Consenso: N/D. Anterior: 88,7.

10:00 - Italia – Inflación final del IPC (interanual) de julio. Consenso: 2,8%. Anterior: 3,0%.

13:00 - EE. UU. – Solicitudes semanales de hipotecas. Consenso: No disponible. Anterior: -2,9 %.

14:30 - EE. UU. – Inflación del IPC (interanual) de julio. Consenso: 3,4 %. Anterior: 3,5 %.

14:30 - EE. UU. – Inflación subyacente del IPC (interanual) de julio. Consenso: 2,5 %. Anterior: 2,6 %.

14:30 - EE. UU. – Inflación del IPC (mensual) de julio. Consenso: 0,1 %. Anterior: -0,4 %.

14:30 - EE. UU. – Inflación subyacente del IPC (mensual) de julio. Consenso: 0,2 %. Anterior: 0,0 %.

14:30 - Canadá – Permisos de construcción (mensual) de junio. Consenso: -1,0 %. Anterior: -1,7 %.

16:30 - EE. UU. – Inventarios semanales de petróleo crudo del Departamento de Energía. Consenso: -0,5 millones de barriles. Anterior: +2,48 millones de barriles.

16:30 - EE. UU. – Inventarios semanales de gasolina del Departamento de Energía. Consenso: -1,6 millones de barriles. Anterior: -1,64 millones de barriles.

20:00 - EE. UU. – Saldo del presupuesto federal de julio. Consenso: -295 mil millones de dólares. Anterior: -120,3 mil millones de dólares.

3 Mercados que observar hoy