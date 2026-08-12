Hoy conoceremos la inflación en EE. UU., el dato más importante de la semana

La sesión de negociación de este miércoles en los mercados financieros estará dominada por la publicación de importantes datos de inflación al consumidor (IPC). El principal foco de atención para los inversores globales será el dato del IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de julio, que se conocerá esta tarde. Estos datos tendrán un impacto directo en las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal en sus próximas reuniones.
Los mercados analizarán los datos definitivos de inflación de Alemania, que ofrecerán una visión más clara de las presiones sobre los precios en la mayor economía de la eurozona. Dadas las publicaciones previstas para hoy, se espera una elevada volatilidad en los mercados de divisas (FX), los índices bursátiles y las rentabilidades de la deuda pública.
Calendario económico del día
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08:00 - Alemania – Inflación final del IPC (interanual) de julio: 2,8%. Consenso: 2,8%. Anterior: 2,3%.
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08:00 - Alemania – Inflación final del IPCA (interanual) de julio: 2,8%. Consenso: 2,8%. Anterior: 2,4%.
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08:00 - Alemania – Inflación final del IPC (mensual) de julio: 0,8%. Consenso: 0,8%. Anterior: -0,3%.
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08:00 - Rumanía – Inflación del IPC (interanual) de julio. Consenso: 7,9%. Anterior: 10,4%.
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09:00 - Polonia – Indicador de inflación futura del BIEC de agosto. Consenso: N/D. Anterior: 88,7.
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10:00 - Italia – Inflación final del IPC (interanual) de julio. Consenso: 2,8%. Anterior: 3,0%.
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13:00 - EE. UU. – Solicitudes semanales de hipotecas. Consenso: No disponible. Anterior: -2,9 %.
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14:30 - EE. UU. – Inflación del IPC (interanual) de julio. Consenso: 3,4 %. Anterior: 3,5 %.
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14:30 - EE. UU. – Inflación subyacente del IPC (interanual) de julio. Consenso: 2,5 %. Anterior: 2,6 %.
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14:30 - EE. UU. – Inflación del IPC (mensual) de julio. Consenso: 0,1 %. Anterior: -0,4 %.
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14:30 - EE. UU. – Inflación subyacente del IPC (mensual) de julio. Consenso: 0,2 %. Anterior: 0,0 %.
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14:30 - Canadá – Permisos de construcción (mensual) de junio. Consenso: -1,0 %. Anterior: -1,7 %.
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16:30 - EE. UU. – Inventarios semanales de petróleo crudo del Departamento de Energía. Consenso: -0,5 millones de barriles. Anterior: +2,48 millones de barriles.
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16:30 - EE. UU. – Inventarios semanales de gasolina del Departamento de Energía. Consenso: -1,6 millones de barriles. Anterior: -1,64 millones de barriles.
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20:00 - EE. UU. – Saldo del presupuesto federal de julio. Consenso: -295 mil millones de dólares. Anterior: -120,3 mil millones de dólares.
3 Mercados que observar hoy
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EUR/USD – La publicación del IPC de EE. UU. a las 14:30 será el principal catalizador de volatilidad para el par de divisas. Un dato inferior al esperado podría debilitar al dólar estadounidense y favorecer un movimiento hacia los niveles de resistencia, mientras que una inflación superior a la prevista probablemente fortalecería al dólar
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S&P 500 – Cualquier sorpresa en los datos de inflación de EE. UU. afectará a las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal, con un impacto directo en el apetito por el riesgo de los inversores y en las valoraciones de las acciones
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Petróleo crudo (WTI / Brent) – El informe del DOE sobre los inventarios de combustibles, previsto para las 16:30, ofrecerá una actualización sobre la demanda en EE. UU. durante la temporada de mayor actividad de desplazamientos por carretera. Dado que se espera que los inventarios de crudo disminuyan en 0,5 millones de barriles, el dato podría actuar como catalizador para nuevos movimientos en los precios del petróleo
Yuan chino toca máximos desde 2023 frente al dólar
Dólar hoy Colombia: dólar cae tras IPC de EE. UU. pese a emergencia fiscal por el sismo
Dólar hoy México: dólar estable tras inflación de EE. UU. en mínimo desde 2021
Dólar Hoy Chile: el dólar cae tras la moderación de la inflación en EE.UU.
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