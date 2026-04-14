Hoy se publica el índice de precios al productor en EE. UU.

La agenda económica de hoy se centra en los datos estadounidenses, en particular en el índice de confianza de las pequeñas empresas de la NFIB, un indicador secundario pero relevante para evaluar la situación económica, así como en la publicación del índice de precios al productor (IPP) prevista para la tarde. Además, los inversores prestarán especial atención a las declaraciones de los banqueros centrales de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Sus comentarios podrían aportar información valiosa sobre el equilibrio entre los riesgos de inflación y actividad económica.
Calendario económico del día
- 11:00 GMT, EE. UU. – Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de la NFIB – previsión: 98,80; anterior: 97,9
- 13:15 GMT, EE. UU. – Variación del Empleo (semanal) de ADP – previsión: 26.000; anterior: no disponible
- 13:30 GMT, EE. UU. – Inflación del IPP interanual – previsión: 3,4 %; anterior: 4,6 %
- 13:30 GMT, EE. UU. – Inflación del IPP mensual – previsión: 0,7 %; anterior: 1,1 %
- 13:30 GMT, EE. UU. – IPP subyacente interanual – previsión: 3,9 %; anterior: 4,1 %
- 13:30 GMT, EE. UU. – IPP subyacente mensual – previsión: 0,5 %; anterior: 0,4 %
- 13:55 GMT, EE. UU. – Índice Redbook interanual – previsión: no disponible; Anterior: 7,6 %
- 14:00 GMT, Global (FMI) – Perspectivas de la Economía Mundial – pronóstico: no disponible; anterior: no disponible
- 15:00 GMT, Oriente Medio – Comienzan las conversaciones entre Israel y Líbano – sin pronóstico ni datos anteriores
- 15:15 GMT, Global (FMI) – Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial – pronóstico: no disponible; anterior: no disponible
- 15:30 GMT, Global (FMI) – Conferencia sobre la Estabilidad Financiera – sin pronóstico ni datos anteriores
Discursos de banqueros centrales
- 15:00 GMT, BCE – Intervención de Makhlouf
- 15:00 GMT, BCE – Intervención de Lane
- 15:00 GMT, Banco de Inglaterra – Intervención de Greene
- 17:15 GMT, Reserva Federal – Intervención de Goolsbee
- 17:45 GMT, Reserva Federal – Intervención de Barr
- 18:00 GMT, Reserva Federal – Intervención de Paulson, Collins, Barkin y Barr
- 22:00 GMT, BCE – Intervención de Lagarde
Cotización del euro-dólar
Fuente: xStation5
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