Los mercados financieros globales están centrados hoy en la publicación de los datos clave del mercado laboral de EE. UU. correspondientes a mayo, en particular el informe de Non-Farm Payrolls (NFP). Las cifras ofrecerán una visión crucial sobre la fortaleza de la economía estadounidense y las presiones salariales, ambos factores determinantes para las futuras decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal.

Un informe más débil de lo esperado podría reforzar las expectativas de un relajamiento monetario por parte de la Fed, lo que potencialmente presionaría a la baja al dólar estadounidense. Por el contrario, unos datos laborales más sólidos podrían apoyar al billete verde al reducir las expectativas de recortes de tipos en el corto plazo.

Publicaciones de la sesión asiática

Japón: El gasto de los hogares cayó un 0,5% interanual en abril, superando las expectativas del mercado de una caída del 1,4% y mejorando respecto al dato anterior de -2,9%.

India: El banco central mantuvo su tipo de interés de referencia sin cambios en el 5,25%, en línea con las expectativas.

Eventos económicos clave