índices intentan recuperarse por esperanzas de negociaciones entre EE.UU. e Irán; SAP sube 6% tras resultados

- Optimismo por nuevas negociaciones impulsa rebote en Europa
- Petróleo retrocede tras cinco sesiones al alza, aliviando presión energética
- SAP lidera ganancias tras sólidos resultados en la nube
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Mercados y compañías
- Los futuros de los índices europeos están recuperándose de las pérdidas iniciales, tras un reporte que impulsa el optimismo sobre una posible segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.
- Este desarrollo ha provocado la primera caída del petróleo Brent en cinco sesiones, situándose por debajo de los 105 dólares por barril, mientras los inversores siguen atentos a los riesgos de suministro energético en el estrecho de Ormuz.
- El índice amplio EU50 sube 0,75%, el NED25 (con fuerte peso en semiconductores) lidera con avances de 1,4%, los futuros del DAX alemán (DE40) suben 0,5%, mientras que el CAC 40 francés (FRA40) avanza solo 0,15%, moderando su fuerte desempeño previo.
- Kemira cae hasta 9,8% tras resultados del T1 por debajo de expectativas. Los ingresos descendieron 4,4% hasta 677,3 millones de euros. El CEO Antti Salminen señaló que las tensiones geopolíticas y la guerra en Irán han afectado la demanda. La compañía está aplicando aumentos de precios para compensar costos y recuperar rentabilidad.
- Spie reportó ingresos en el T1 de 2.450 millones de euros, un crecimiento interanual de 1,5%. El desempeño en Francia y Alemania superó estimaciones. Mantiene su previsión para 2026 de fuerte crecimiento orgánico y expansión de márgenes Ebita. La acción sube 7,9%, siendo uno de los mayores avances del Stoxx 600.
- Eni elevó en 90% su programa de recompra de acciones hasta 2.800 millones de euros, tras mejorar sus expectativas de flujo de caja. La guía de flujo operativo anual sube a 13.800 millones de euros, impulsada por el alza del petróleo por encima de 100 dólares. A pesar de no cumplir estimaciones de beneficio neto ajustado en el T1, la compañía mejoró su previsión anual en gas y GNL. La acción se mantiene plana.
- SAP sube 6% tras reportar ingresos en la nube de 5.960 millones de euros, superando expectativas. La compañía mantuvo su previsión anual y su CEO, Christian Klein, está impulsando un modelo de precios basado en consumo de inteligencia artificial. Los analistas destacan que estos resultados ayudan a reducir preocupaciones sobre disrupción en IA y el impacto del conflicto en Oriente Medio.
- El Índice del Dólar (USDIDX) retrocede 0,2%, corrigiendo el avance previo impulsado por demanda refugio. El dólar neozelandés (NZDUSD: +0,35%) y el euro (EURUSD: +0,25%) lideran el rebote frente al dólar en un entorno de mayor apetito por riesgo.
Rendimiento de los sectores del índice Stoxx 600 hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP
Economía y política
- El optimismo aumenta ante el avance hacia una segunda ronda de negociaciones entre EE.UU. e Irán, tras un periodo de estancamiento. Se espera que el ministro de Exteriores iraní viaje a Islamabad el viernes, lo que podría aliviar tensiones en el conflicto.
- El índice de clima empresarial Ifo de Alemania cayó a 84,4 en abril desde 86,3 en marzo, por debajo de las expectativas y en su nivel más bajo desde mayo de 2020. El deterioro del sentimiento fue generalizado, especialmente en servicios, comercio y construcción. El subíndice de expectativas cayó a 83,3, reflejando un mayor pesimismo a corto plazo. Este deterioro, impulsado por el shock energético derivado de la guerra en Irán, eleva el riesgo de contracción económica en Alemania en el segundo trimestre de 2026.
- El general estadounidense Caine afirmó que EE.UU. continuará realizando operaciones de interdicción en los océanos Pacífico e Índico contra embarcaciones iraníes, reconociendo que Irán atacó cinco buques comerciales.
- El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, declaró que Irán tiene “una oportunidad de alcanzar un buen acuerdo”, aunque confirmó que el bloqueo naval se mantendrá el tiempo necesario. Además, criticó a Europa y Asia por depender de la protección estadounidense, señalando que “Europa necesita más el estrecho de Ormuz que Estados Unidos”.
- Por su parte, el miembro del BCE Peter Kazimir sugirió que podría ser necesaria una subida moderada de tasas, debido al impacto del conflicto en los precios energéticos. Con una inflación proyectada en torno al 3%, el debate ha pasado de posibles recortes a eventuales subidas antes de la reunión del 30 de abril.
Fuente: XTB Research
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