Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado

Conclusiones clave IPCA interanual en el 2,1% en Europa

La inflación preliminar en la Eurozona es clave porque influye en las decisiones del Banco Central Europeo y afecta directamente a los mercados financieros y la economía. ¿Para qué se usa la inflación preliminar en Europa? Es una estimación temprana del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC), publicada por Eurostat antes del dato definitivo. Recordemos que el BCE tiene como objetivo mantener la inflación cerca del 2%. Si la inflación preliminar se aleja de ese objetivo, puede influir en cambios de tipos de interés. Si la inflación baja más de lo esperado, el euro puede debilitarse frente al dólar. También es una señal temprana para empresas y consumidores que permite ajustar precios, salarios y decisiones de inversión antes de que se publiquen los datos finales. Inflación preliminar en la Eurozona (mes de octubre) IPCA mensual: actual 0,2% (anterior 0,1%).

IPCA subyacente mensual: actual 0,3% (anterior 0,1%).

IPCA interanual: actual 2,1 % (previsión 2,1%; anterior 2,2%).

IPCA subyacente interanual: 2,4 % (previsión 2,3%; anterior 2,4%).

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.