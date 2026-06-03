Informe ADP por encima de las expectativas

Conclusiones clave El informe ADP del mes de mayo se sitúa por encima de las expectativas

La variación de empleo registró 122.000 puestos, frente a los 110.000 previstos

La variación del empleo en ADP, excluyendo la agricultura, mostró un aumento superior a las expectativas de 110.000 puestos de trabajo. Esto supone una sorpresa notable, ya que supera las previsiones de alrededor de 110.000. Informe ADP del mes de mayo Publicado: 122.000

Previsto: 110.000

Anterior: 105.000

Revisión: 109.000 Este incremento representa el mayor crecimiento del empleo, según este indicador, desde abril de 2025, aunque todavía se sitúa por debajo del promedio a largo plazo del primer semestre de la década de 2020. Cotización del EUR/USD Fuente: xStation5

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