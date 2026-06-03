  
09:34 · 3 de junio de 2026

Informe ADP por encima de las expectativas

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El informe ADP del mes de mayo se sitúa por encima de las expectativas
  • La variación de empleo registró 122.000 puestos, frente a los 110.000 previstos

La variación del empleo en ADP, excluyendo la agricultura, mostró un aumento superior a las expectativas de 110.000 puestos de trabajo. Esto supone una sorpresa notable, ya que supera las previsiones de alrededor de 110.000.

Informe ADP del mes de mayo

  • Publicado: 122.000
  • Previsto: 110.000
  • Anterior: 105.000
  • Revisión: 109.000

Este incremento representa el mayor crecimiento del empleo, según este indicador, desde abril de 2025, aunque todavía se sitúa por debajo del promedio a largo plazo del primer semestre de la década de 2020.

Cotización del EUR/USD

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del EUR/USD
Fuente: xStation5

 

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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