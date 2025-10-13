Inicio de semana en verde en Wall Street

-
Wall Street abre al alza tras el nuevo enfoque de Trump respecto a los aranceles a China.
Bessent expresa preocupación por el impacto del cierre del gobierno en la economía.
Los metales raros registran una fuerte alza impulsados por la ola de restricciones a la exportación.
Los índices estadounidenses registran un rebote este lunes tras un cierre de semana anterior muy negativo. Después de una serie de caídas y de crecientes preocupaciones sobre la situación económica, los inversores inician la nueva semana con un ánimo ligeramente más positivo, lo que se traduce en moderadas alzas para los principales referentes —S&P 500, Dow Jones y Nasdaq—. Se observa un intento de recuperación de las pérdidas recientes, aunque el sentimiento del mercado sigue siendo frágil.
Algunas tensiones en Wall Street se han reducido después de que el presidente Donald Trump suavizara su retórica hacia China, sugiriendo la posibilidad de reanudar un diálogo comercial constructivo. Los participantes del mercado interpretaron esto como una señal de posible desescalada de tensiones entre las dos mayores economías del mundo. Sin embargo, los comentarios del secretario del Tesoro, S. Bessent, tuvieron el efecto contrario, al afirmar que el prolongado cierre del gobierno estadounidense comienza a tener un impacto real en la actividad económica.
La falta de datos macroeconómicos relevantes en Estados Unidos implica que el mercado está reaccionando más a factores políticos y al sentimiento de los inversores que a los datos fundamentales.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Los principales índices de la bolsa estadounidense registran alzas generalizadas en la jornada de hoy, con el sector tecnológico (IT) manteniéndose como líder del crecimiento. Detrás de él, los sectores industrial y financiero también muestran un buen desempeño, aunque con un ritmo ligeramente menor.
El US100 rebota tras las fuertes caídas del viernes, en medio de la creciente incertidumbre entre Estados Unidos y China. Desde una perspectiva técnica, la tendencia alcista se mantiene muy sólida. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que no ha sido puesta a prueba por la presión vendedora desde principios de septiembre, podría seguir actuando como un nivel de soporte clave.
Fuente: xStation 5
Noticias corporativas
- Las denominadas “Magníficas 7” muestran un rebote generalizado tras las correcciones del viernes. Nvidia (NVDA.US) sube más del 2 % en la apertura, mientras que otros líderes del mercado avanzan alrededor del 1 %.
- Las compañías vinculadas a los metales raros registran fuertes alzas después del anuncio de China sobre nuevas restricciones a la exportación y reventa de metales raros y productos derivados. Critical Metals sube un 20 %, y MP Materials (MP) avanza un 8 %.
- Estée Lauder —la empresa del sector cosmético— sube más del 4 % tras recibir una recomendación positiva de Goldman Sachs.
- Warner Bros —el gigante de medios— avanza un 4 % después de rechazar una oferta de compra por parte de Paramount. Fuentes no confirmadas indican que el monto ofrecido fue considerado demasiado bajo.
- Rocket Lab —empresa del sector aeroespacial— sube más del 6 % luego de que Morgan Stanley expresara optimismo respecto al nuevo producto de la compañía: el vehículo orbital “Neutron”.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.