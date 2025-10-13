Inicio de semana en verde en Wall Street

Los índices estadounidenses registran un rebote este lunes tras un cierre de semana anterior muy negativo. Después de una serie de caídas y de crecientes preocupaciones sobre la situación económica, los inversores inician la nueva semana con un ánimo ligeramente más positivo, lo que se traduce en moderadas alzas para los principales referentes —S&P 500, Dow Jones y Nasdaq—. Se observa un intento de recuperación de las pérdidas recientes, aunque el sentimiento del mercado sigue siendo frágil.

Algunas tensiones en Wall Street se han reducido después de que el presidente Donald Trump suavizara su retórica hacia China, sugiriendo la posibilidad de reanudar un diálogo comercial constructivo. Los participantes del mercado interpretaron esto como una señal de posible desescalada de tensiones entre las dos mayores economías del mundo. Sin embargo, los comentarios del secretario del Tesoro, S. Bessent, tuvieron el efecto contrario, al afirmar que el prolongado cierre del gobierno estadounidense comienza a tener un impacto real en la actividad económica.

La falta de datos macroeconómicos relevantes en Estados Unidos implica que el mercado está reaccionando más a factores políticos y al sentimiento de los inversores que a los datos fundamentales.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Los principales índices de la bolsa estadounidense registran alzas generalizadas en la jornada de hoy, con el sector tecnológico (IT) manteniéndose como líder del crecimiento. Detrás de él, los sectores industrial y financiero también muestran un buen desempeño, aunque con un ritmo ligeramente menor.

El US100 rebota tras las fuertes caídas del viernes, en medio de la creciente incertidumbre entre Estados Unidos y China. Desde una perspectiva técnica, la tendencia alcista se mantiene muy sólida. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que no ha sido puesta a prueba por la presión vendedora desde principios de septiembre, podría seguir actuando como un nivel de soporte clave.

Fuente: xStation 5

