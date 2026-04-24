🚀 Intel sube más del 20% en minutos: ¿el mayor giro del año en semiconductores?

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Intel firma su mejor trimestre en años
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La guía es el verdadero catalizador: mensaje claro de crecimiento en 2026
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La acción vuela +20% en premarket: el mercado compra la mejora… pero ahora el listón es mucho más alto y mantener el ritmo será clave
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La guía es el verdadero catalizador: mensaje claro de crecimiento en 2026
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La acción vuela +20% en premarket: el mercado compra la mejora… pero ahora el listón es mucho más alto y mantener el ritmo será clave
Los resultados de Intel para el primer trimestre de 2026 refuerzan claramente la idea de que la compañía empieza a salir de un periodo de varios años de debilidad operativa. El informe superó con holgura las expectativas, pero aún más importantes fueron las previsiones para los próximos meses, que dieron al comunicado un tono claramente más orientado al crecimiento y actuaron como catalizador de una fuerte reacción del mercado.
Principales cifras financieras del 1T
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Ingresos: 13.580 millones USD, +7,2% interanual, por encima del consenso
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BPA ajustado: 0,29 USD vs. ~0,01 USD esperado
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Margen bruto: 41% vs. 34,5% previsto
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Data Center & AI: 5.050 millones USD, +22% interanual
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Foundry: 5.420 millones USD, +16% interanual
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Beneficio operativo: 1.670 millones USD vs. 690 millones USD hace un año
La magnitud de la sorpresa positiva se aprecia no solo en los ingresos, sino sobre todo en la rentabilidad. El aumento del margen bruto al 41% sugiere mejoras tanto en la mezcla de ventas como en la eficiencia de costes. Esto indica que las acciones tomadas en los últimos trimestres empiezan a traducirse en resultados financieros tangibles.
Data Center & AI sigue siendo el motor principal
El segmento Data Center & AI creció un 22% interanual, confirmando que la inteligencia artificial ya genera una demanda real y creciente, especialmente en infraestructura de servidores. La creciente importancia de la inferencia y de las aplicaciones en el edge está reforzando el papel de las CPU dentro del ecosistema.
La primera fase del boom de la IA estuvo dominada por las GPU, donde NVIDIA estableció una posición hegemónica. Sin embargo, hay indicios crecientes de que la próxima fase podría desplazar parte del protagonismo hacia las CPU, especialmente en escenarios de escalado y adopción masiva de aplicaciones de IA.
Foundry crece y gana peso en el mix
El segmento de fundición creció un 16% interanual y está convirtiéndose gradualmente en una parte más relevante del negocio. La mejora en la disponibilidad de capacidad sugiere que las restricciones de oferta previas están disminuyendo, lo que respalda tanto los volúmenes enviados como los precios.
La guía: el foco clave del mercado
Para el segundo trimestre, Intel espera:
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Ingresos: 13.800–14.800 millones USD
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BPA: 0,20 USD
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Margen bruto: ~39%
Todas estas cifras están claramente por encima de las expectativas previas.
En una visión más amplia, la compañía señala una demanda fuerte y sostenida y la posibilidad de un crecimiento por encima de lo estacional en los próximos trimestres de 2026, apoyado por la expansión de la IA y la mejora en las condiciones de suministro. Esto sugiere que el impulso visto a comienzos de año podría extenderse a la segunda mitad.
Reacción del mercado
La reacción fue muy fuerte: la acción subió más del 20% en el premarket, arrastrando al alza a otras compañías del sector de semiconductores. Cabe destacar que las acciones de Intel ya acumulan más del 70% de subida en lo que va de año.
Los desafíos persisten
A pesar de la mejora clara, siguen existiendo retos. La presión de los altos gastos de capital continúa siendo visible en los niveles de flujo de caja, lo que subraya que el proceso de transformación aún requiere tiempo y ejecución consistente.
Conclusión
Los resultados y la guía apuntan a una mejora cada vez más creíble en los fundamentales de Intel. El apoyo de la demanda impulsada por la IA, la mejor disponibilidad de capacidad y la mejora en la eficiencia operativa crean una base sólida para un rendimiento más fuerte en los próximos trimestres.
Al mismo tiempo, las expectativas del mercado son ahora más altas, lo que significa que mantener este ritmo será crucial para la evolución futura de la acción.
Gráfico de Intel
Fuente: xStation5
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