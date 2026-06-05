SpaceX: esto es lo que debes saber antes de su IPO

Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, llamó a Musk el "(Thomas) Edison de nuestro tiempo" ante 3.500 clientes en Nueva York, esta semana, Goldman Sachs llenó su lobby de cohetes y Bank of America iluminó su edificio con la silueta de uno. Mientras la fiebre de Wall Street alcanzaba su punto más alto, Bloomberg reportaba en paralelo que la oferta ya estaba sobredemandada antes de cerrar el libro, el debut de SpaceX en Nasdaq, posiblemente, el 12 de junio llega con demanda garantizada, un precio fijo de US$135 y una valoración de US$1,75 billones, pero también con varias preguntas que el mercado tendrá que responder.

La oferta

El precio de US$135 por acción es el primero de los elementos inusuales, eso es debido a que las empresas que salen a bolsa habitualmente publican un rango de precios para sondear la demanda y ajustar antes del debut. SpaceX adoptó un enfoque distinto: precio fijo, tómalo o déjalo, y el mercado lo tomó. Según Bloomberg, las órdenes ya superaron las acciones disponibles tras las primeras reuniones individuales con inversores, lo que convierte la sobredemanda en un hecho antes de que el libro cierre formalmente.

La estructura de la operación también merece atención, porque es una oferta completamente primaria, lo que significa que la totalidad de los US$75.000 millones recaudados irán a la compañía y ningún accionista existente vende en esta ronda. Musk tendrá además una restricción de 366 días para vender sus acciones post-debut. La oferta vende 555,6 millones de acciones Clase A, pero el poder real de la compañía no se redistribuye, las acciones Clase B, en manos de Musk e insiders, tienen diez votos cada una, lo que le dará al CEO un 82.4% del poder de voto después del listado.

La valoración y el desafío de los números

​​​​​​A US$1,75 billones de valoración con ingresos reportados de US$18.670 millones en 2025, SpaceX cotiza a un múltiplo de 93.7 veces ventas. Para dimensionarlo, Rocket Lab opera a unas 118 veces ventas, Palantir a 81 y Tesla a 17. El múltiplo de SpaceX no tiene precedente en la industria aeroespacial y solo se sostiene si el mercado acepta valorarla como una plataforma tecnológica global antes que como una operadora de lanzamientos.

La compañía registró una pérdida neta de US$4.940 millones en 2025, revirtiéndose desde una utilidad de US$791 millones el año anterior, el capex de 2025 superó los US$20.700 millones, por encima de los ingresos consolidados. Morningstar valoró la empresa en US$780.000 millones, un 48% por debajo del precio objetivo, atribuyendo la mayor parte del valor al negocio de Starlink. El segmento de Conectividad generó un margen operativo sólido con ingresos de US$11.387 millones en 2025, pero la división de IA absorbe capital a un ritmo que supera cualquier flujo que genere en el corto plazo. Desde su fundación, SpaceX acumula pérdidas superiores a US$37.000 millones.

El S&P 500 dice no, el retail dice sí, y China queda afuera

El 4 de junio, S&P Dow Jones Indices confirmó que no modificará los requisitos de elegibilidad del S&P 500. SpaceX deberá esperar al menos un año tras su debut, demostrar rentabilidad GAAP en el último trimestre y de forma acumulada en los cuatro anteriores, y cumplir los requisitos de flotación mínima. La decisión elimina lo que habría sido una oleada de demanda forzada, Bloomberg Intelligence estimó que el ingreso acelerado al índice habría generado US$14.000 millones en compras obligatorias de fondos pasivos. Nasdaq tomó el camino opuesto y modificó sus reglas para permitir el ingreso al Nasdaq 100 en solo 15 días de negociación, mientras que el FTSE Russell hizo lo mismo con una ventana de cinco días. S&P abrió una vía menor, en que SpaceX podría ingresar al S&P Total Market Index y al Dow Jones U.S. Total Stock Market a partir del 8 de junio, aunque el peso pasivo asociado es considerablemente menor.

En el frente retail, la oferta establece un precedente, hasta el 25-30% de la emisión quedó reservado para inversores individuales, frente al 5-10% habitual en grandes IPOs. Fidelity fijó un saldo mínimo de US$2.000 para acceder, frente a los US$500.000 que exigía en colocaciones anteriores. E-Trade anunció asignación adicional para accionistas de Tesla con posiciones mantenidas durante diez años o más, capitalizando la lealtad del ecosistema Musk. En paralelo, Goldman Sachs y Morgan Stanley cerraron el acceso a inversores de China continental y Hong Kong, citando las regulaciones ITAR que rigen la transferencia de tecnología de defensa estadounidense. La web de la IPO quedó inaccesible desde IPs de Shanghái y Hong Kong.

Los riesgos estructurales que el inversor debe evaluar

El control de Musk sobre el 82.4% de los votos con una estructura de doble clase implica que las decisiones estratégicas, la asignación de capital y la dirección de la compañía dependen de una sola persona que simultáneamente dirige Tesla, xAI, Neuralink y X. El S-1 incorpora además cláusulas de arbitraje obligatorio, prohíbe demandas colectivas y establece restricciones más exigentes para propuestas de accionistas. Las protecciones habituales de los accionistas minoritarios no aplican de la misma forma que en estructuras convencionales.

La tesis de largo plazo descansa en tecnologías que todavía no existen o no son rentables: centros de datos en órbita, colonización de Marte, servicios de hospedaje lunar. Starlink es el único segmento con rentabilidad operativa probada, pero enfrenta un ARPU en descenso, competencia creciente de Amazon Kuiper y presión geopolítica sobre los mercados emergentes. El debate no es si SpaceX es una compañía extraordinaria, sino si el precio de hoy ya descuenta todo lo que podría llegar a ser.