Lululemon se hunde un 8% tras resultados que confirman debilidad en Norteamérica

- Lululemon reportó Q1 con ingresos en EE.UU. -4% en dólares constantes y utilidad neta -38.1% interanual; la guía de Q2 proyecta EPS de US$1.76-US$1.81, un 33% por debajo del consenso de US$2.68, con margen bruto cayendo ~410 puntos básicos.
- La guía anual de ingresos fue recortada a US$11.000M-US$11.150M (plana a -1%) desde la previsión previa de +2% a +4%; el EPS anual bajó a US$10.95-US$11.15 desde US$12.10-US$12.30.
- La acción cae 8.2% a mínimos de 8 años y acumula -45.5% en 2026; la compañía enfrenta transición de CEO en septiembre, competencia de Alo y Vuori, y ventas en EE.UU. proyectadas en bajas de doble dígito en Q2.
- Lululemon reportó Q1 con ingresos en EE.UU. -4% en dólares constantes y utilidad neta -38.1% interanual; la guía de Q2 proyecta EPS de US$1.76-US$1.81, un 33% por debajo del consenso de US$2.68, con margen bruto cayendo ~410 puntos básicos.
- La guía anual de ingresos fue recortada a US$11.000M-US$11.150M (plana a -1%) desde la previsión previa de +2% a +4%; el EPS anual bajó a US$10.95-US$11.15 desde US$12.10-US$12.30.
- La acción cae 8.2% a mínimos de 8 años y acumula -45.5% en 2026; la compañía enfrenta transición de CEO en septiembre, competencia de Alo y Vuori, y ventas en EE.UU. proyectadas en bajas de doble dígito en Q2.
Lululemon (LULU.US) llegó al reporte del primer trimestre con un balance ya difícil, en que acumula una caída de -40% en el año, un conflicto con su fundador recién cerrado y una nueva CEO que no asumirá hasta septiembre. Los resultados del 4 de junio no mejoraron el panorama. La guía de Q2 proyecta un BPA casi un tercio por debajo del consenso, los ingresos en EE.UU. cayeron en el trimestre y la empresa advirtió que el segundo trimestre será el de mayor nivel de descuentos del año. La acción cerró con una caída de 8.2% en sesión, tocando su nivel más bajo desde mayo de 2018.
Los números del trimestre y la guía rebajada
Los resultados del Q1 FY2026 mostraron una compañía que sigue perdiendo tracción en su mercado principal. Los ingresos en EE.UU., que representan algo más de la mitad del total, cayeron 4% en dólares constantes, revirtiéndose desde un alza de 2% un año antes y el tráfico a tiendas en las Américas declinó y un porcentaje menor de visitantes concretó compras. La utilidad neta cayó 38.1% interanual, China fue la excepción, los ingresos en ese mercado, que aporta cerca del 19% del total, subieron 23% en dólares constantes, pero ese crecimiento no alcanzó para compensar la debilidad en Norteamérica.
La guía forward fue el elemento que más afectó la cotización, porque para el Q2, Lululemon proyecta un BPA de entre US$1.76 y US$1.81, frente al consenso de US$2.68, un desfasaje de más de 33%. El margen bruto caerá aproximadamente 410 puntos básicos en el trimestre, presionado por aranceles más altos sobre bienes importados y mayores inversiones. Las ventas en EE.UU. para Q2 se proyectan con bajas de doble dígito. Para el año fiscal completo, la guía de ingresos fue recortada a un rango de US$11.000M-US$11.150M, implicando una variación de plana a -1% respecto al año anterior, muy por debajo de la proyección previa de +2% a +4%. El BPA anual bajó a US$10.95-US$11.15 desde US$12.10-US$12.30.
La raíz del problema
La CFO y co-CEO interina Meghan Frank reconoció en la conferencia de resultados que los lanzamientos de producto del primer trimestre no generaron la tracción esperada, la campaña de yoga, por ejemplo, no tuvo el efecto multiplicador esperado sobre el resto de la línea. Frank atribuyó parte de la debilidad al "comentario negativo" sobre la compañía en medios y redes sociales como un viento en contra directo sobre el tráfico en tiendas.
Detrás de esa descripción hay un problema más estructural, Lululemon tenía para lanzar colecciones interesantes e innovadoras ha desaparecido, con gran parte de la línea volviéndose repetitiva. Hay un riesgo de declives continuos en Norteamérica mientras la empresa no eleve su propuesta. La competencia de marcas como Alo Yoga y Vuori suma presión en el segmento de athleisure premium, exactamente el nicho donde Lululemon construyó su historia de crecimiento. Para compensar el exceso de inventario, la empresa recurrirá a liquidaciones adicionales en Q2, lo que presionará los márgenes antes de que los nuevos productos lleguen a precio completo.
La transición de liderazgo y los riesgos que persisten
La compañía opera actualmente bajo una conducción interina: Frank y el COO André Maestrini dirigen el negocio hasta que Heidi O'Neill, ex ejecutiva de Nike, asuma como CEO en septiembre. El mercado ha cuestionado el perfil de O'Neill dado su vínculo con decisiones erróneas en Nike, aunque ella misma respondió en su primer mensaje a empleados que tanto ella como la empresa están siendo subestimadas.
El conflicto con el fundador Chip Wilson se resolvió a fines de mayo con un acuerdo que incorporará dos candidatos propuestos por Wilson al directorio tras la próxima junta de accionistas, con un tercer director a anunciar antes del 1 de octubre. La resolución evita una batalla legal prolongada, pero Lululemon gastó más de US$11 millones en el proceso. A eso se suma la investigación del fiscal general de Texas iniciada en abril sobre el supuesto uso de "químicos eternos" en los productos de la marca. Los aranceles más altos sobre bienes importados seguirán impactando los márgenes en los próximos trimestres mientras la empresa no reubique su cadena de suministro. China crece pero representa menos de una quinta parte de los ingresos totales, lo que limita su capacidad para compensar la erosión en el mercado norteamericano mientras dure la reestructuración.
Fuente: xStation5.
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