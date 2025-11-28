Intel sube por rumores de chips para Apple

Durante la sesión de hoy, las acciones de Intel suben más de un 7% tras los informes de que la compañía podría convertirse en fabricante de algunos de los chips de la serie M de Apple. El mercado interpreta la posible colaboración como una oportunidad para fortalecer la posición de Intel en la industria de semiconductores y para reconstruir sus capacidades de producción, un factor relevante en el actual contexto geopolítico.

En esta etapa, las conversaciones entre ambas compañías se encuentran todavía en una fase muy temprana y no existe certeza de que deriven en un acuerdo final. Intel produciría los chips de Apple de gama baja desde 2027, mientras que los chips más avanzados y de mayor rendimiento seguirían siendo fabricados por el socio actual, TSMC. Incorporar a Intel como proveedor adicional permitiría a Apple diversificar su cadena de suministro y se alinea con la estrategia de impulsar la producción doméstica en Estados Unidos.

El alza actual en el precio de las acciones de Intel refleja la reacción del mercado a los informes sobre una posible colaboración con Apple y el posible rol de la compañía en la producción de chips de la serie M. Siguiendo el principio de “compra el rumor, vende la noticia”, el mercado responde a información no confirmada, mientras que la evolución de la situación sigue siendo incierta y podría afectar la valoración de la empresa en cualquier momento.

_________

👉 Da el siguiente paso y opera con una cuenta real en XTB: Abre tu cuenta real de XTB aquí