Intel sube por rumores de chips para Apple

Durante la sesión de hoy, las acciones de Intel suben más de un 7% tras los informes de que la compañía podría convertirse en fabricante de algunos de los chips de la serie M de Apple. El mercado interpreta la posible colaboración como una oportunidad para fortalecer la posición de Intel en la industria de semiconductores y para reconstruir sus capacidades de producción, un factor relevante en el actual contexto geopolítico.
En esta etapa, las conversaciones entre ambas compañías se encuentran todavía en una fase muy temprana y no existe certeza de que deriven en un acuerdo final. Intel produciría los chips de Apple de gama baja desde 2027, mientras que los chips más avanzados y de mayor rendimiento seguirían siendo fabricados por el socio actual, TSMC. Incorporar a Intel como proveedor adicional permitiría a Apple diversificar su cadena de suministro y se alinea con la estrategia de impulsar la producción doméstica en Estados Unidos.
El alza actual en el precio de las acciones de Intel refleja la reacción del mercado a los informes sobre una posible colaboración con Apple y el posible rol de la compañía en la producción de chips de la serie M. Siguiendo el principio de “compra el rumor, vende la noticia”, el mercado responde a información no confirmada, mientras que la evolución de la situación sigue siendo incierta y podría afectar la valoración de la empresa en cualquier momento.
_________
👉 Da el siguiente paso y opera con una cuenta real en XTB: Abre tu cuenta real de XTB aquí
Actividad manufacturera en Colombia pierde impulso: el PMI cae a 54 puntos en noviembre
EUR/USD se estanca tras sólido dato PMI de EE.UU
Bitcoin cae 5% y el mercado cripto vuelve a modo venta
Airbus se hunde en bolsa por nuevos fallos en fuselajes A320 y presión sobre entregas 2025
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.