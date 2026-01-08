¿El sector defensa mantendrá a flote a las bolsas europeas? ❓

- El gasto en defensa sostiene de forma selectiva al mercado europeo, mientras los índices siguen frágiles a la espera de datos laborales de EE. UU.
- Técnicamente, el DAX mantiene sesgo alcista mientras respete sus EMAs clave.
Los índices europeos muestran un desempeño relativamente débil al inicio de la segunda fase de la sesión del jueves. El DAX alemán sube apenas 0,02%, mientras que el CAC 40 francés cae 0,23% y el FTSE 100 británico retrocede 0,15%. El W20 polaco destaca negativamente, con una caída cercana al 2%. Los mercados esperan los datos de solicitudes semanales de desempleo en EE. UU., así como el informe laboral estadounidense del viernes. A nivel sectorial, la industria de defensa sobresale hoy, impulsada por los comentarios de Donald Trump sobre un mayor gasto en armamento.
Cotizaciones actuales de los principales contratos
Fuente: xStation
Volatilidad actual en el mercado europeo
Fuente: xStation
Durante la sesión del jueves, el DAX continuó su tendencia alcista y rompió la barrera de 24.780 puntos, que había sido la principal resistencia en 2025. Además, el impulso alcista actual logró situar al contrato por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 días (curva azul) y 100 días (curva púrpura), lo que, desde una perspectiva técnica, señala una tendencia alcista de corto plazo. Mientras el DE40 se mantenga por encima de estos soportes, el sesgo favorable debería continuar.
Fuente: xStation
Noticias corporativas clave
Durante la sesión de hoy, las acciones del sector defensa volvieron a destacar luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, pidiera un aumento del gasto en defensa. Leonardo (LDO.IT) lideró el índice FTSE MIB de Italia, con una subida cercana al 3%.
Fuente: xStation
Vallourec (VK.FR) lanzó un programa de recompra de acciones por 200 millones de euros, vigente hasta el 30 de junio de 2026, para cubrir parte de los warrants de suscripción (BSA) y limitar la dilución, además de atender planes de incentivos para empleados. La compañía también planea pagar un dividendo extraordinario interino en el 3T de 2026, compuesto por aproximadamente 300 millones de euros provenientes de la venta de BSA y entre 80% y 100% del flujo de caja generado en 2025 no destinado a recompras. El retorno total al accionista se estima en al menos 500 millones de euros en 2026, sin dividendo anual propuesto para 2025 debido a este pago. La estrategia es coherente con su política de capital (apalancamiento ±0,5x deuda neta/EBITDA y liquidez superior a 1.000 millones de euros). El CEO Philippe Guillemot subrayó que este paso busca posicionar a la compañía como una de las más amigables con el accionista del sector.
Associated British Foods (ABF.UK) advirtió que el beneficio operativo y el beneficio por acción (BPA) del ejercicio fiscal estarán por debajo de lo esperado debido a ventas más débiles en Primark y resultados mixtos en la división de alimentos. Las acciones llegaron a caer hasta 12%, marcando mínimos de 9 meses.
Fuente: xStation
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.