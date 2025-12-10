Inventarios de petróleo EIA bajan más de lo esperado mientras gasolina sorprende al alza

- A pesar de la caída mayor a lo esperado en los inventarios de crudo, el fuerte aumento en gasolina está generando presión bajista en el WTI.
Los inventarios de petróleo de la EIA (Administración de Información Energética de EE. UU.) cayeron más de lo esperado.
Inventarios de Crudo EIA: -1.812 millones de barriles
(Previsión: -1.3M, Anterior: 0.574M)
Inventarios de Gasolina EIA: +6.397 millones de barriles
(Previsión: +2.043M, Anterior: +4.518M)
Inventarios de Destilados EIA: +2.502 millones de barriles
(Previsión: +1.15M, Anterior: +2.059M)
Inventarios de Crudo en Cushing (EIA): +0.308 millones
(Anterior: -0.457M)
A pesar de que los inventarios de crudo bajaron más de lo estimado, el mercado petrolero se vio sorprendido por el fuerte aumento en los inventarios de gasolina, que superaron ampliamente las expectativas. La reacción del WTI (West Texas Intermediate) fue moderada, con futuros que continúan presionados a la baja tras el informe.
Fuente: xStation5
