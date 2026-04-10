IPC de EE. UU. sube, pero queda por debajo de lo esperado

- La inflación en EE. UU. repunta, pero sorprende a la baja frente a expectativas del mercado.
- La inflación subyacente se mantiene contenida, reflejando presiones limitadas fuera de energía y alimentos.
- Reacción del mercado moderada, con avances limitados en EURUSD.
- La inflación en EE. UU. repunta, pero sorprende a la baja frente a expectativas del mercado.
- La inflación subyacente se mantiene contenida, reflejando presiones limitadas fuera de energía y alimentos.
- Reacción del mercado moderada, con avances limitados en EURUSD.
Datos de IPC en EE. UU. (marzo):
IPC (m/m): 0,9% (Esperado: 1% | Previo: 0,3%)
IPC (a/a): 3,3% (Esperado: 3,4% | Previo: 2,4%)
IPC subyacente (m/m): 0,2% (Esperado: 0,3% | Previo: 0,2%)
IPC subyacente (a/a): 2,6% (Esperado: 2,7% | Previo: 2,5%)
El mercado esperaba un fuerte aumento de la inflación como resultado del conflicto con Irán, lo cual se refleja en los datos. Sin embargo, el incremento de precios resultó ser ligeramente menor a lo esperado.
También se espera que el aumento de precios subyacente se mantenga mínimo, lo que destaca que la mayor volatilidad de precios hasta ahora se limita a los componentes de alimentos y energía.
La reacción del mercado se mantiene calmada, y las ganancias en EURUSD son limitadas.
EURUSD (M1)
Fuente: xStation 5
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