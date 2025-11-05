IPP de la Eurozona en línea con lo esperado

Lectura del índice de precios al productor de la Eurozona

Lectura mensual: 0,1% (previsión -0,1%. Anterior -0,3%).

Lectura anual: -0,2% (previsión -0,2%. Anterior -0,6%).

¿Qué mide el IPP?

El Índice de Precios al Productor (IPP) de la Eurozona es una herramienta clave para anticipar la inflación futura y evaluar la evolución de los costes en la cadena de producción. Refleja el cambio de precios desde la perspectiva del vendedor, no del consumidor. Se calcula en diferentes niveles: por industria, por tipo de producto y por etapa de procesamiento.

Principales usos del IPP

Es un indicador adelantado de inflación, ya que si los precios al productor suben, es probable que los productores trasladen esos aumentos al consumidor final, lo que puede anticipar un alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También ayuda a entender la presión inflacionaria en la economía y cómo evolucionan los costes de producción. Además, sirve de referencia para el Banco Central Europeo en la toma de sus decisiones de política monetaria.