PMIs de servicios mejor de lo esperado en Europa

Los principales PMIs superan ligeramente las expectativas del mercado
La Zona Euro continúa expandiéndose de forma moderada
Lecturas del PMI de servicios en Europa
Italia – PMI de servicios (octubre): real 54 (previsión 53; anterior 52,5).
Francia – PMI de servicios (octubre): real 48 (previsión 47,1; anterior 48,5).
Alemania – PMI de servicios (octubre): real 54,6 (previsión 54,5; anterior 51,5).
Zona euro – PMI de servicios (octubre): real 53 (previsión 52,6; anterior 51,3).
Todos los PMIs han superado las expectativas, con la nota negativa de Francia, que pese a mejorar al consenso del mercado, se mantiene por debajo de 50 puntos, en zona de contracción.
